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"عائلة من الصراصير" تعيش في أذن رجل

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 09:36 ص بتوقيت مسقط

"عائلة من الصراصير" تعيش في أذن رجل

ترجمة- رنا عبدالحكيم

صُدم رجل صيني يبلغ من العمر 24 عاماً أثناء زيارته للمستشفى لمعرفة السبب وراء شعوره بألم حاد في الأذن بأن لديه عائلة كاملة من الصراصير تعيش في قناة أذنه اليمنى.

وقام الدكتور تشونغ بي جين أخصائي الأنف والأذن والحنجرة في المستشفى بفحص قناة الأذن للشاب وصدم لرؤية صرصور كامل النمو وأكثر من 10 صراصير صغيرة تجري في أذنه.

وقال الشاب -الذي لم يستدل على اسمه- أنه اعتاد ترك الطعام على فراشه ليلا وهو ما يشتبه الأطباء في أنه ما جذب الحشرات. فعلى الأغلب زحف صرصور إلى أذنه واعتبرها كغرفة حضانة ووضع البيض.

وشرع الطبيب في استخراج الصراصير بالملاقيط ووصف للشاب بعض المضادات الحيوية.

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