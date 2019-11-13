رئيس "الشورى" يتسلم رسالة من نظيره الكازخستاني.. ويستقبل وفد "الدفاع" الكيني

مسقط- الرؤية

تسلم سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بمقر المجلس صباح أمس الثلاثاء رسالة من معالي نورلان نيغماتولين رئيس مجلس النواب في برلمان كازاخستان تتعلق بمشاركة رئيس المجلس في المؤتمر الرابع لرؤساء البرلمانات (أوراسيا) في كازاخستان.

وسلم الرسالة سعادة محمد علي نجم الدين سفير جمهورية كازاخستان المعين لدى السلطنة خلال استقبال سعادته له بمقر المجلس. وفي بداية اللقاء، رحب سعادته بالضيف مشيرًا إلى متانة العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين، ومنوهاً إلى ضرورة تعزيز التعاون بينهما خاصة في المجالات التشريعية والرقابية، وتبادل وجهات النظر وتوحيد الرؤى في المحافل الدولية بين أعضاء المجالس المنتخبة. وقدم سعادة رئيس المجلس لسعادة الضيف نبذة عن دور المجلس في متابعة العديد من المواضيع المتعلقة بالجوانب التشريعية، ودعمها على مستوى المجالس العربية والدولية، فيما شكر سعادة السفير الكازاخستاني سعادة رئيس المجلس على حسن الاستقبال، مؤكدًا أهمية دور مجلس الشورى الذي يضطلع به في مختلف الجوانب البرلمانية، وأكد أهمية زيادة التنسيق والتعاون القائم بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة بين الشعبين الصديقين. حضر اللقاء سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.

وفي سياق آخر، استقبل سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وفدًا من لجنة الإدارات المعنية بالدفاع والعلاقات الخارجية التابعة للجمعية الوطنية في البرلمان الكيني برئاسة كاتو اولي ميتيتو رئيس وفد لجنة الدفاع والعلاقات الخارجية بجمهورية كينيا. وخلال اللقاء قدَّم سعادة رئيس المجلس للضيف نبذة تعريفية عن مجلس الشورى ومراحله المتعاقبة طوال أكثر من ثلاثة عقود، مشيرًا إلى التطور الذي حظي به المجلس ضمن صلاحياته التشريعية والرقابية واختصاصاته، كما تحدث سعادته عن أدوار انعقاد المجلس الأربعة، وآليه العمل في لجان المجلس الدائمة، وكذلك نظام العمل في الجلسات الاعتيادية.