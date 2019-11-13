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رئيس المجلس الاستشاري الصيني يبدأ زيارة للسلطنة

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 08:37 ص بتوقيت مسقط

رئيس المجلس الاستشاري الصيني يبدأ زيارة للسلطنة

 

مسقط - الرؤية

يصل البلاد اليوم الأربعاء معالي وانغ يانغ عضو اللجنة الدائمة للمجلس السياسي للحزب الشيوعي الصيني رئيس المجلس السياسي الاستشاري للشعب الصيني والوفد المرافق لمعاليه في زيارة رسمية للسلطنة تستغرق عدة أيام، تلبية لدعوة من معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة.

وسيكون في استقبال معاليه والوفد المرافق له بمطار مسقط الدولي معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وسعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام للمجلس، والمكرم سالم بن محمد الريامي عضو المجلس مرافق الوفد وسعادة لي لينج بينج سفيرة جمهورية الصين الشعبية المعتمدة لدى السلطنة. وتأتي الزيارة في إطار تطوير العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين، وتعزيز التعاون بين مجلس الدولة والمجلس الاستشاري للشعب الصيني. ويتضمن برنامج زيارة معالي رئيس المجلس السياسي الاستشاري للشعب الصيني والوفد المرافق له جلسة مباحثات مع مجلس الدولة، ولقاءات مع عدد من المسؤولين، إضافة إلى لقاءات مع مُمثلي الشركات الصينية والجالية الصينية العاملة في السلطنة.

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