المنجز الفكري الإنساني

تترجم جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب اهتمام حضرة صاحب الجلالة -حفظه الله ورعاه- بالمنجز الفكري الإنساني، والاحتفاء بالمعرفة أنّى وجدت طالما أنّها تصب في صالح البشرية وترسيخ الوعي الثقافي.

الجائزة بما لها من تشريف بمُسمى جلالته – أيّده الله- ووسامه الذي يمنحه للفائزين؛ تعد أرفع جائزة ثقافية تقدمها الدولة للأدباء والمبدعين، وتحظى باهتمام ومشاركات واسعة على الصعيدين المحلي والدولي.

وسيتم اليوم الإعلان عن الفائزين بدورتها الثامنة، والتي يشارك فيها هذه المرة العمانيون جنبا إلى جنب مع إخوانهم العرب في مجالات علم الاجتماع عن فرع الثقافة، والطرب العربي عن فرع الفنون، ومجال أدب الرحلات عن فرع الآداب.

إنّ جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب تعكس حرص السلطنة على المساهمة في إثراء حركة المعرفة العالمية ودورها في الارتقاء بالإنسانية نحو آفاق التنوير واستخدام العقل وما ينتج عنه معارف وعلوم لخدمة الإنسان، وإعمار الكون على أسس التعايش والاستدامة وسيرورة عجلة التطور والنماء.