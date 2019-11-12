النبهانية تصعد للمركز الرابع عربيا في التنس.. وتونس تحتفظ بصدارة التصنيف

القاهرة- الوكالات

شهد التصنيف العالمي للاعبي التنس في نسختة الحديثة الصادرة يوم الإثنين، بعض التغييرات لنجوم، ونجمات العرب محترفي اللعبة، وذلك عقب النتائج التي تحققت خلال الفترة الأخيرة في مختلف البطولات، وقد صعدت لاعبة منتخبنا الوطني فاطمة النبهانية 4 مراكز، لتحتل المرتبة 577 عالميًا، والرابعة عربيًا.

وشهد التصنيف العالمي لمنافسات فردي الرجال، تقدم 6 لاعبين عرب، فيما تراجع 3 آخرين. وتقدم التونسي مالك الجزيري 3 مراكز محتلا المرتبة 201 عالميًا، وعلى صعيد التصنيف العربي، ما يزال اللاعب محتفظا بالصدارة.

كما تقدم المصري محمد صفوت 4 مراكز، ليأتي في المرتبة 203 عالميًا، والثانية عربيا. التونسي إسكندر منصوري تقدم مركزا وحيدا، وبات في المرتبة 306 عالميًا، والثالثة عربيا. بينما تراجع المصري كريم مأمون 15 مركزا، فاحتل المركز 399 عالميًا، بينما استمر رابعا في ترتيب العرب. في حين تقدم المغربي آدم موندير 3 مراكز، ليحتل المرتبة 437 عالميًا لأول مرة في تاريخه، ليحتل المركز الخامس عربيا. وصعد التونسي عزيز دوقاز مركزين ليحتل المرتبة 461 عالميًا، السادسة عربيا. وتراجع المصري يوسف حسام مركزين، وبات في المركز 467 عالميًا، والسابع عربيا. بينما صعد المغربي الأمين وهاب مركزا واحدا، ليصبح الـ 656 عالميًا، والثامن عربيا. وتراجع اللبناني هادي حبيب مركزين، ليأتي في المركز 732 عالميًا، والتاسع عربيا.

شهد التصنيف العالمي لمنافسات فردي السيدات، احتفاظ التونسية أنس جابر بتصنيفها السابق دون تغيير، لتستمر في المرتبة 77 عالميًا، متربعة على صدارة التصنيف العربي. فيما تقدمت المصرية ميار شريف 23 مركزا، لتأتي في المركز 189 عالميًا، مواصلة تحقيق أفضل تصنيف لها ولسيدات مصر في التنس على مر التاريخ، بينما باتت أول لاعبة مصرية تدخل ضمن قائمة أول "20" على مستوى العالم في اللعبة. وعلى صعيد التصنيف العربي تحتل ميار الشريف المرتبة الثانية. كما تقدمت المصرية ساندرا سمير 12 مركزا، وجاءت في المرتبة 368 عالميًا، والثالثة عربيا.

وتقدمت الجزائرية إيناس إيبو 7 مراكز لتأتي في المرتبة 610 عالميًا، والخامسة عربيًا. كما تقدمت المصرية لميس الحسين 24 مركزا، لتأتي في المرتبة 756 عالميًا، والسادسة عربيًا. وتراجعت التونسية شيراز بشرى مركزا وحيدا، لتحتل المرتبة 1109 عالميًا، والسابعة عربيا.