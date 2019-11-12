الثلاثاء, 12 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
25 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. من هنا وهناك
  4. عرض الخبر

رولا خلف أول امرأة تتولى رئاسة تحرير "فايننشال تايمز"

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 08:20 م بتوقيت مسقط

رولا خلف أول امرأة تتولى رئاسة تحرير "فايننشال تايمز"

لندن - رويترز

أصبحتْ رولا خلف أول امرأة تتولى رئاسة فايننشال تايمز منذ بدء إصدار الصحيفة قبل 131 عاما؛ وذلك بعدما أعلن رئيس التحرير ليونيل باربر أنه سيترك المنصب في يناير المقبل.

ومنذ انضمامها للصحيفة قبل 20 عاما، شغلت رولا مناصب نائب رئيس التحرير ورئيس تحرير الشؤون الخارجية ورئيس تحرير شؤون الشرق الأوسط. وسعت خلال السنوات القليلة الماضية إلى زيادة عدد القراء من النساء وكذلك المحررات في الصحيفة. وقالت رولا: "إنه لشرف كبير تعييني رئيسة لتحرير فايننشال تايمز أعرق مؤسسة صحفية في العالم"، وأضافت: "أتطلع لاستكمال إنجازات ليونيل باربر الاستثنائية، وأشعر بالامتنان لإرشاداته طوال السنين". وبذلك، ستنضم رولا التي ولدت في لبنان إلى كاثرين فاينر رئيسة تحرير صحيفة الجارديان لتكون ضمن قلة من النساء يتولين رئاسة تحرير صحف كبرى في بريطانيا. وقبل انضمامها لصحيفة فايننشال تايمز عام 1995، عملت رولا في مجلة فوربس في نيويورك وهي حاملة لشهادة الماجيستير من جامعة كولومبيا. وسيترك باربر المنصب بعد 14 عاما على توليه رئاسة التحرير وبعد 34 عاما على انضمامه لصحيفة فايننشال تايمز التي تطبع أوراقها باللون البرتقالي الفاتح.

وتجاوزت الصحيفة حد المليون قارئ هذا العام وفاقت نسبة المشتركين فيها عبر الإنترنت 75 بالمئة من إجمالي التوزيع.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

13 يوليو 2016

تيريزا ماي تتولى رئاسة وزراء بريطانيا بعد صدمات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي

المزيد

11 سبتمبر 2017

شتاينهوس أول امرأة تتولى تحكيم مباراة بالدوري الألماني

المزيد

17 ديسمبر 2016

السلطنة تتولى رئاسة الدورة الثامنة لـ"المرأة العربية" حتى 2019.. والمنظمة تؤكد أهمية "التمكين" في تحقيق التنمية

المزيد

07 فبراير 2018

"فايننشال تايمز": مسندم مقصد سياحي خلاب

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السيابية ترعى تتويج الفائزين بـ"جائزة الرؤية لمبادرات الشباب".. 15 ديسمبر

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

اليوم.. انطلاق المرحلة الثانية من اكتتاب "مسندم للطاقة"

الاقتصاد - محلي

الدفاع المدني والإسعاف يتعامل مع 107 بلاغات بسبب الحالة الجوية

المحليات - أخبار

"العمانية لخدمات الطيران" تفتح أبواب قاعة مجان لاستقبال المسافرين في مطار مسقط الدولي

الاقتصاد - محلي

رصد خلية ممطرة على صحاري الظاهرة

المحليات - أخبار

بالصور والفيديو: جلالة السلطان يستقبل الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بأمطار غزيرة على شمال السلطنة مع بداية تأثيرات المنخفض الجوي

المحليات - أخبار

بدء التأثيرات غير المباشرة للإعصار المداري "مها"

المحليات - أخبار

تنبيه ثانٍ حول غزارة الأمطار الرعدية على عدد من محافظات السلطنة

المحليات - أخبار

بالأسماء .. مرسوم سلطاني بتعيين أعضاء مجلس الدولة (فيديو)

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

أنباء عن مشاركة السعودية والبحرين في "خليجي 24 "

رياضة - دولي

مرسوم سلطاني بتعيين أمين عام لمجلس الشورى

عمان - مراسيم سلطانية

إعلان أسفل الأكثر قراءة