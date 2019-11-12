3 آلاف عنوان في مكتبة المركز الوطني للإحصاء والمعلومات

مسقط - الرؤية

تحتوي مكتبة المركز الوطني للإحصاء والمعلومات على أكثر من 3 آلاف عنوان تتنوَّع بين الكتب البالغ عددها 691 كتابا في المعارف العامة والعلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية والتطبيقية والجغرافيا والتاريخ والعلوم المساعدة، و97 مرجعا و53 دورية، وإصدارات 47 مؤسسة حكومية وخاصة بالسلطنة، والنشرات والتقارير الإحصائية الصادرة عن المؤسسات الإحصائية بالدول الخليجية والعربية ومن المنظمات الإقليمية والدولية.

والمكتبة متخصصة في العلوم الاجتماعية والاقتصادية والإحصاءات بكافة أنواعها وبقية مجالات المعرفة ذات العلاقة بأهداف المركز وأنشطته، كما تمثل المكتبة وجهة مهمة للباحثين والطلاب والشركات الاستثمارية ورواد الأعمال في مختلف القطاعات بالسلطنة لما تحويه من كتب وإصدارات قيمة.

وتُمثل المكتبة إرثا إحصائيا للسلطنة تضم حوالي 200 عنوان من إصدارات المركز، ويعد الكتاب الإحصائي السنوي من أبرز الإصدارات التي تقتنيها؛ حيث صدر العدد الأول في العام 1972، كما تقتني النشرة الشهرية الإحصائية والتي صدر العدد الأول منها في نوفمبر 1989 وكذلك تحتفظ بأهم مخرجات التعدادات الثلاثة في السلطنة 1993 و2003 و2010، وقد تم تحميل جميع إصدارات المركز بصيغة PDF على البوابة العامة للمركز.

ويرتاد المكتبة بشكل يومي عددٌ من الباحثين عن المعلومة الموثقة المدعمة بالرقم الإحصائي؛ حيث يمكنهم الحصول على المعلومة بطريقة سهلة وسريعة وفعالة وقد بلغ عدد زوار المكتبة خلال العام المنصرم 502 زائر. وتفتح المكتبة أبوابها للزوار والباحثين يوميا من 7:30 صباحا وإلى 2:30 ظهرا عدا يومي الجمعة والسبت.