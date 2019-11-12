اليوم.. انطلاق المرحلة الثانية من اكتتاب "مسندم للطاقة"

مسقط - الرؤية

تبدأ، اليوم، المرحلة الثانية من الاكتتاب العام على أسهم شركة مسندم للطاقة (قيد التحويل) -إحدى شركات مجموعة النفط العمانية وأوربك- وتنتهي الخميس 21 نوفمبر. وذلك بعد الإغلاق الناجح للمرحلة الأولى من الاكتتاب العام، ومن المتوقع إدراج أسهم شركة مسندم للطاقة في سوق مسقط للأوراق المالية في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2019، بعد استكمال الإجراءات الخاصة بالتسوية ورد المبالغ الفائضة. ويُمثِّل قسم أعمال بنوك الاستثمار في بنك مسقط المستشار المالي ومدير الإصدار الوحيد للاكتتاب العام.

ويعتمدُ الطرح في المرحلة الثانية -والذي يستهدف المستثمرين الأفراد- على تثبيت سعر السهم المعروض عند 316 بيسة. وسيشهد الطرح استخدام آلية الاكتتاب الإلكتروني من جانب المستثمرين، ويعني ذلك أنَّ المستثمر بإمكانه الاكتتاب وهو في منزله أو مكتبه من خلال تطبيقات الخدمات المصرفية عن طريق الهاتف النقال وعن طريق الإنترنت التي يوفرها وكلاء الاكتتاب. ووفق هذه الآلية الإلكترونية الجديدة، لن تكُون هناك طلبات اكتتاب مطبوعة في فروع وكلاء الاكتتاب كما كان الوضع في عمليات الاكتتاب السابقة في السلطنة. وبإمكان العملاء التواصل مع أيٍ من وكلاء الاكتتاب -بنك مسقط والبنك الوطني العماني وبنك ظفار والبنك الأهلي وشركة الخليجية بادر لأسواق المال وأوبار كابيتال والمتحدة للأوراق المالية- لأية استفسارات.

وقال سلطان البرطماني المتحدث باسم المساهمين: إنَّ الطرح يعد مؤشراً معياريًّا لمجموعة النفط العمانية وأوربك؛ إذ إننا سعداء جدًّا بنجاح المرحلة الأولى من الاكتتاب العام، والتي تعتبر مؤشرا إيجابيا على الثقة في هذا القطاع الحيوي وأداء شركة مسندم للطاقة. ونتوجَّه بالشكر إلى كافة المستثمرين الذين أسهموا في تحقيق هذا النجاح الباهر في اكتتاب المرحلة الأولى.

من جانبه، قال أحمد طفيل الرحمن رئيس مجلس إدارة شركة مسندم للطاقة: بعد نجاح المرحلة الأولى، بإمكان المستثمرين تقديم طلبات الاكتتاب؛ ليكونوا جزءا من قصة نجاح شركة مسندم للطاقة ويحصلوا على متوسط توزيعات تصل إلى 8.8% في العام (باستثناء 2 بيسة مصاريف إصدار) والحصول على التوزيعات في ديسمبر.

وكانت استجابة المستثمرين للمرحلة الأولى قوية؛ حيث إنَّ طلبات الاكتتاب تجاوزت الأسهم المطروحة في المرحلة الأولى من الاكتتاب العام بـ5.6 أضعاف.

وبناءً على آلية تحديد السعر التي تمَّ إكمالها من خلال بناء سجل الأوامر، تم تحديد سعر تخصيص الأسهم عند 316 بيسة للسهم الواحد. ومن المتوقع أن يحصل المستثمرون في الاكتتاب العام على أول توزيعات للأرباح، والتي تبلغ 27.6 بيسة للسهم الواحد، في ديسمبر المقبل.

ووفقاً لنشرة الإصدار، فمن المتوقع أن تُعلن شركة مسندم للطاقة عن التوزيعات التالية بواقع 13.8 بيسة للسهم الواحد في مارس 2020. وفي ظل هذه التوزيعات المتوقع إعلانها في ديسمبر ومارس، فإنه من المتوقع أن يحصل المستثمرون في الاكتتاب العام على توزيعات تصل إلى 41.4 بيسة للسهم الواحد خلال الأشهر الستة الأولى بعد شراء الأسهم المطروحة للاكتتاب العام في الطرح الأولي.