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في إطار إستراتيجيته للاستفادة من مستجدات الذكاء الاصطناعي

البنك الوطني العماني يطلق "روبوت تفاعلي" لتحسين التجربة المصرفية للعملاء

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 08:08 م بتوقيت مسقط

البنك الوطني العماني يطلق "روبوت تفاعلي" لتحسين التجربة المصرفية للعملاء

 

 

الرؤية - نجلاء عبدالعال

تصوير/ راشد الكندي

أطلقَ البنكُ الوطنيُّ العُماني "روبوت تفاعلي" يعدُّ الأول من نوعه في القطاع المصرفي بالسلطنة. وينفِّذ الروبوت عددا من المهام التي تشمل الترحيب بالعملاء والتعرف عليهم، ومساعدتهم على الاستفادة من خدمات البنك، والرد على استفساراتهم المختلفة.

وقال فيصل محمد أليداث المدير العام رئيس مجموعة التحول لدى البنك الوطني العُماني: يشكل الابتكار إحدى الركائز الأساسية لأعمالنا؛ لذا نحرص دائماً على الترحيب بالإمكانيات التي توفرها لنا التكنولوجيا الحديثة، وما تجلبه من تغييرات. وانطلاقا من هذا المبدأ، استحدثنا "روبوت" يعمل بالذكاء الاصطناعي لكي يوفِّر لعملائنا تجربة مصرفية لا تُضاهى؛ لتلبية تطلعات الأجيال القادمة من العملاء والاستفادة من التقنيات الحديثة، وتزويدهم بخدمات ومنتجات مبتكرة تلبي متطلباتهم وتسبق المستقبل.

ويعدُّ الروبوت أحدث الابتكارات التكنولوجية التي أضافها البنك الوطني العُماني لمحفظته التي تشمل البطاقات المزودة بتقنية "الدفع عن بُعد"، وبطاقات بديل مسبقة الدفع للعملاء وغير العملاء. وتقديراً لريادته للتجربة المصرفية الرقمية، تمَّ تكريم البنك بعددٍ من الجوائز المرموقة؛ حيث تمَّ تكريم البنك على وصوله للأدوار النهائية لجائزة "جارتنر - عين على الابتكار"، والتي يسعى الكثيرون للفوز بها ضمن جوائز منطقة أوروبا، والشرق الأوسط وإفريقيا، كما حاز البنك جائزة "أفضل مركز للابتكار" الممنوحة من قبل جوائز إيشين بانكر، وجائزة "أفضل ابتكار في البطاقات للعام"، وجائزة "أفضل بطاقة مسبقة الدفع للعام"، وجائزة "أفضل منتج للدفع المسبق للعام"، خلال حفل توزيع جوائز "البطاقات الذكية ووسائل الدفع بالشرق الأوسط"، فضلاً عن جائزة "أفضل تطبيق مصرفي للهواتف المحمولة في السلطنة للعام 2019"، من المجلة الدولية للأعمال.

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