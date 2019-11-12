172% زيادة في تداول العقود الآجلة للأسعار المستقبلية لنفط عمان

مسقط - الرؤية

حقَّقت بورصة دبي للطاقة (DME) -أول بورصة دولية في منطقة الشرق الأوسط لعقود الطاقة الآجلة- زيادة سنوية بنسبة 21% في أنشطة التداول، وزيادة بلغت نسبتها 172% في تداول العقود الآجلة للأسعار المستقبلية لخام نفط عمان؛ وذلك بعد اعتماد أرامكو السعودية العقد الآجل لنفط عمان من بورصة دبي للطاقة في آلية تسعير النفط في أكتوبر 2018.

وفي العام 2019، سجلت البورصة متوسط تداول يومي بلغ 5.97 مليون برميل من النفط الخام في الفترة من يناير إلى أكتوبر؛ وذلك مقارنة بـ4.95 مليون برميل في نفس الفترة من العام الماضي. بينما وصل مجموع حجم التداول للأسعار المستقبلية -من يناير إلى أكتوبر من العام الجاري- 606.7 مليون برميل مقارنة بـ223.2 مليون برميل في ذات الفترة من العام 2018.

وقال رائد السلامي المدير العام لبورصة دبي للطاقة: نشهد إقبالاً متزايداً من قبل مشتري وبائعي النفط الخام للتداول والمشاركة في استكشاف الأسعار والتحوّط عبر بورصة دبي للطاقة؛ من خلال منصة التداول الوحيدة في المنطقة، والتي تعتمد وتراعي أنظمة التداول العالمية والتي تفرضها هيئات الرقابة العالمية. وأضاف: تقوم بورصة دبي للطاقة بدور محوري بوصفها المنصة الأكثر موثوقية لتسعير النفط الخام المتجه من منطقة الشرق الأوسط إلى آسيا؛ وذلك بفضل قاعدتها المتنوعة من العملاء، والشفافية التي يتَّسم بها مؤشر العقد الآجل لخام عُمان، والذي يعكس المناخ الاقتصادي وديناميكية العرض والطلب في الأسواق التي تقع شرق السويس.

وتسلِّم بورصة دبي للطاقة ما يتراوح بين 15 إلى 22 مليون برميل من خام نفط عمان شهريًّا. وتقوم مجموعة كبيرة من العملاء بالاستلام الفعلي لخام عمان عبر آلية التسليم في البورصة؛ حيث يجري شحن النفط الخام إلى المصافي في جميع أنحاء آسيا.