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"سوق مسقط" يخسر 19 نقطة.. و27% تراجعا بالتداولات

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 07:55 م بتوقيت مسقط

"سوق مسقط" يخسر 19 نقطة.. و27% تراجعا بالتداولات

الرؤية - مريم البادية

انخفضَ المؤشرُ العام لسوق مسقط للأوراق المالية، في إغلاق أمس، إلى مستوى 4053 نقطة تقريبا؛ وخسر 19 نقطة، بنسبة 0.466 في المئة، مقارنة بمستوى إغلاقه السابق. وانخفض مؤشر العائد الكلي ليصل إلى 4317 نقطة.

وشهدتْ جلسة أمس انخفاضا في قيم التداول إلى 1.627 مليون ريال بنسبة انخفاض 27 في المئة عما كانت عليه في الجلسة السابقة، ووصلت خلالها إلى 2.214 مليون ريال. وانخفضت القيمة السوقية بنسبة 0.209 في المئة، وبلغت ما يقارب 18.80 مليار ريال.

وبلغتْ قيمة شراء غير العمانيين 819 ألف ريال وبنسبة 50 في المئة من إجمالي العمليات، فيما سجلت قيمة بيع غير العمانيين 233 ألف ريال وبنسبة 14 في المئة، وارتفع صافي الاستثمار غير العماني 586 ألف ريال عماني وبنسبة 36 في المئة.

وأغلق القطاع المالي عند مستوى 6506 نقاط منخفضا 42 نقطة وبنسبة 0.66 في المئة، فيما أغلق قطاع الصناعة عند مستوى 4449 نقطة منخفضا 61 نقطة وبنسبة تغير 1.37 في المئة. وأغلق قطاع الخدمات عند مستوى 1943 نقطة منخفضا 3 نقاط وبنسبة تغير 0.19 في المئة. وأغلق مؤشر السوق الشرعي عند مستوى 549 نقطة منخفضا 7 نقاط وبنسبة 1 في المئة.

وجرى التداول، أمس، على أسهم 43 شركة، ارتفعت منها 5 شركات وانخفضت 14 شركة، فيما استقرت أسعار 24 شركة، وتم التداول في 11,693,698 مليون سهم، بعدد صفقات 501 صفقة. وتصدر سهم الأنوار لبلاط السيراميك قائمة الشركات المرتفعة وأغلق عند 0.135 ريال وبنسبة صعود 5 في المئة، فيما حل سهم صناعة الكابلات العمانية في مقدمة الشركات المنخفضة وأغلق عند 0.652 ريال وبنسبة تغير 20 في المئة. واعتلى سهم الأنوار لبلاط السيراميك صدارة الأسهم المتداولة من حيث القيمة بتداولات بقيمة 782,852 ريال وبنسبة 48 في المئة. وتصدر السهم نفسه أكثر الأسهم المتداولة من حيث العدد بتداولات بلغت 5,816,469 سهما وبنسبة 50 في المئة.

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