10 فائزات بجوائز "ميسرة" في سحب يوم المرأة العمانية

مسقط - الرؤية

أجرت ميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية سحبًا على جائزة يوم المرأة العمانية، ضمن برنامج حساب الجائزة 2019، وفازت 10 من زبونات ميسرة بألف ريال لكل منهن.

وقال محمد بن أحمد المعشني المدير التنفيذي للتجزئة والقنوات المصرفية بميسرة: احتفاءً بالمرأة العمانية ودورها البارز ومساهمتها الفاعلة في مختلف المجالات، خصَّصنا جائزة خاصة بالتزامن مع يوم المرأة العمانية، إضافة لجوائز خاصة بكل مناسبة في برنامج حساب الجائزة لهذا العام.

وإلى جانب سحب جائزة يوم المرأة العمانية؛ أجرت ميسرة السحب على الجوائز الأسبوعية بقيمة 100 ريال لكل فائز لـ3 فائزين من كل فرع -بمجموع 30 فائزا- والجوائز الشهرية بقيمة 1,000 ريال لفائز واحد لكل فرع -بمجموع 10 فائزين. وأضاف: يسرني أن أهنئ الفائزات في سحب جائزة يوم المرأة العمانية، كما أدعو الزبائن الكرام لمواصلة التوفير، فقد يحالفهم الحظ في السحوبات القادمة.

ويقوم حساب الجائزة من ميسرة على مبدأ المضاربة، وهو متاح لجميع الزبائن، يتأهل الزبون في سحوبات حساب الجائزة عند توافر الحد المتوسط للرصيد قيمته 100 ريال وذلك لمدة أسبوع للسحوبات الأسبوعية، ولمدة شهر لجميع السحوبات الأخرى، سيحصل جميع الزبائن على فرصة واحدة للفوز في حين سيحصل زبائن الخدمات المصرفية الخاصة على فرصتين للفوز وسيحصل زبائن الخدمات المصرفية المتميزة على 3 فرص للفوز، وكلما وفر الزبون أكثر تضاعفت فرصه للفوز. وما يميز حساب الجائزة من ميسرة أن معدل الربح يصل إلى 3% سنويًّا (الربح المتوقع) حسب الأوزان المطبقة لكل شهر.