توقيع إحدى عشرة مذكرة تفاهم وتعاون قطاعية لدعم البحث العلمي والابتكار

مسقط – الرؤية

شهد مُنتدى قادة إيجاد الثاني، الذي نظمته مؤسسة إيجاد خلال الفترة الماضية، في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض برعاية سعادة سالم بن ناصر العوفي، وكيل وزارة النفط والغاز، وبحضور غفير من المعنيين والمختصين من مختلف الجهات والمؤسسات المعنية، مراسم التوقيع على إحدى عشرة مذكرة تفاهم وتعاون في قطاعات مختلفة مع مجموعة من المؤسسات المحلية والعالمية.

ووقعت إيجاد مذكرة تفاهم مع مجموعة النفط العمانية وأوربك لاستكشاف جدوى إنشاء مركز متقدم لتكنولوجيا وأبحاث وابتكارات البلاستيك المتقدمة، حيث يهدف المركز إلى تحفيز صناعة البتروكيماويات من خلال توفير خدمات اختبار المواد وتصنيع القوالب والتدريب والبحث والاستشارات في الصناعة التحويلية للبلاستيك.

كما وقعت إيجاد مذكرة تفاهم مع مركز عُمان للوجستيات ممثلاً لمجموعة أسياد، لإدراج المجال اللوجستي باعتباره أحد القطاعات البحثية في إيجاد، وتسليط الضوء على مجالات التعاون بما فيها إنشاء مركز للتميز البحثي في مجال الخدمات اللوجستية، كما تضمن المنتدى توقيع إيجاد مذكرة تفاهم مع الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة لتأسيس مجمع متقدم لتكنولوجيا الأغذية والبحوث والابتكار.

ويسعى المجمع إلى تحفيز صناعة المواد الغذائية من خلال توفير الابتكارات والخدمات الاستشارية في الصناعات الغذائية، مثل تشغيل الآلات ومحاكاة العمليات وتصميم المنتجات، والعمل على خدمة عمليات التصنيع الغذائي وسلاسل التوريد وغيرها من الصناعات الغذائية. وشمل منتدى قادة إيجاد الثاني، توقيع إيجاد مذكرة تفاهم مع شركة هايدروجين رايس أيه جي الألمانية لدراسة جدوى إدخال الهيدروجين كمصدر بديل للطاقة في سلطنة عمان، وسوف تحدد دراسة الجدوى البنية الأساسية اللازمة لاقتصاد الهيدروجين الجديد في سلطنة عُمان، والسيناريوهات الاقتصادية النموذجية، وتقدير قدرة إنتاج الهيدروجين في السلطنة من الطاقة المتجددة، واقتراح خارطة طريق للأنشطة البحثية في مجال الهيدروجين كمصدر نظيف للطاقة.

وتضمن منتدى قادة إيجاد الثاني، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة مايو الهولندية القابضة؛ لدراسة جدوى إنشاء وحدة واسعة النطاق لزراعة ومعالجة الأعشاب البحرية في المناطق الساحلية في سلطنة عُمان، وتهدف الوحدة إلى تطوير صناعة التكنولوجيا الحيوية البحرية في سلطنة عمان عن طريق تأسيس وحدة لمعالجة الأعشاب البحرية لإنتاج الوقود الحيوي والبروتين ومنتجات الأسمدة الحيوية، وتوفير التدريب ونقل المعرفة والخدمات البحثية والاستشارية في مجال نمو الأعشاب البحرية وتصنيعها واستغلالها في بحر عمان.