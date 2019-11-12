121 ألفا و812 عملية جراحية في مستشفيات ومراكز السلطنة خلال 2018

مسقط – الرؤية

شهدت المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة بالسلطنة إجراء 121 ألفا و812 عملية جراحية خلال عام 2018م، تنوعت هذه العمليات بين الكبرى بعدد بلغ 52 ألفا و274 والصغرى بعدد بلغ 69 ألفا و538 عملية بالإضافة إلى 8 آلاف و406 عمليات بمستشفى جامعة السلطان قابوس بينها 4 آلاف و754 عملية كبرى و3 آلاف و652 عملية صغرى.

وبلغ عدد العمليات التي تم إجراؤها في مستشفى شرطة عمان السلطانية ألفا و531 عملية بينها 481 عملية كبرى وألف و50 عملية صغرى وفق ما أشارت نشرة إحصاءات الصحة الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

واستحوذ مستشفى صحار على ما نسبته 10.8% من العمليات في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بإجمالي 13 ألفا و155 عملية تم إجراؤها خلال عام 2018م بلغ عدد العمليات الكبرى منها 6 آلاف و303 عمليات فيما بلغ عدد العمليات الصغرى بالمستشفى 6 آلاف و852 عملية تلاه مستشفى الرستاق بما نسبته 10.1% وبعدد بلغ 12 ألفا و305 عمليات بينها 3 آلاف و840 عملية كبرى و8 آلاف و465 عملية صغرى.

ووصلت نسبة مستشفى خولة 8.6% من العمليات في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بإجمالي 10 آلاف و500 عملية تم إجراؤها خلال عام 2018م بلغ عدد العمليات الكبرى منها 8 آلاف و6 عمليات فيما بلغ عدد العمليات الصغرى بمستشفى خولة ألفين و494 عملية، واستحوذ المستشفى السلطاني على ما نسبته 8.3% من إجمالي العمليات بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بعدد بلغ 10 آلاف و103 عمليات بينها 5 آلاف و943 عملية كبرى و4 آلاف و160 عملية صغرى في حين استحوذ مستشفى النهضة على ما نسبته 6.5% بعدد بلغ 7 آلاف و951 عملية بينها 6 آلاف و84 عملية كبرى وألف و867 عملية صغرى.

وبلغ عدد العمليات الصغرى التي تم إجراؤها في المراكز الصحية 12 ألفا و962 عملية مشكلة ما نسبته 18.6% من العمليات الصغرى التي أجريت على مستوى السلطنة.

وبينت الإحصاءات أن العيادات الخارجية بالمؤسسات التابعة لوزارة الصحة سجلت نحو 15 مليونا و513 ألفا و138 زيارة للمرضى بينهم 14 مليونا و764 ألفا و347 للمرضى العمانيين بمتوسط بلغ 5.7 زيارة للفرد بالسنة، و748 ألفا و791 زيارة للمرضى الوافدين بمتوسط زيارة للفرد بلغ 0.4 زيارة للفرد خلال عام 2018م.

كما بينت النشرة أنَّ العيادات الخارجية بمؤسسات القطاع الخاص سجلت نحو 3 ملايين و840 ألفا و685 زيارة للمرضى بينهم مليون و922 ألفا و924 للمرضى العمانيين بمتوسط بلغ 0.7 زيارة للفرد بالسنة، ومليون و917 ألفا و761 زيارة للمرضى الوافدين بمتوسط زيارة للفرد بلغ 0.9 زيارة خلال عام 2018م.

وتشير النشرة كذلك إلى أن عدد المستشفيات بالسلطنة بلغ 81 مستشفى بينها 50 مستشفى تابعة لوزارة الصحة تضم 5 آلاف و27 سريرا فيما بلغ عدد المجمعات الصحية التابعة لوزارة الصحة 22 مجمعا والمراكز الصحية 185 بينها 130 بدون أسرة و55 مركزا تضم 95 سريرا، وبلغ عدد العاملين في المؤسسات التابعة لوزارة الصحة 39 ألفا و303 حيث بلغ عدد الأطباء نحو 6 آلاف و533 طبيباً بينهم ألفان و412 اختصاصيا واستشاريا فيما بلغ عدد أطباء الأسنان 315 طبيبا.

ووصل عدد الصيادلة التابعين لوزارة الصحة نحو 571 صيدلياً فيما بلغ عدد الممرضين والممرضات 14 ألفا و433 كما بلغ عدد فنيي العلاج الطبيعي 340 فنيا ومصوري وفنيي الأشعة 772 وفنيي المختبرات الطبية ألفا و664 ومساعدي الصيادلة ألفا و406 في حين بلغ عدد الكوادر الأخرى 13 ألفا و269 كادرا.

كما بلغ عدد القوى العاملة في المجال الصحي والتابعة لجهات حكومية أخرى 4 آلاف و527 كادرا وذلك في المستشفيات التابعة لشرطة عُمان السلطانية وشركة تنمية نفط عمان ومستشفى جامعة السلطان القابوس وديوان البلاط السلطاني.

ويوجد في السلطنة نحو 29 مختبرًا طبياً خاصاً و8 مراكز خاصة للتشخيص بالرنين و745 صيدلية خاصة، وتبين النشرة أأأ ن عدد العاملين في هذه المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص بلغ 13 ألفا و546 حيث بلغ عدد الأطباء نحو ألفين و520 طبيبا بينهم ألف و306 اختصاصيين واستشاريين فيما بلغ عدد أطباء الأسنان ألف و84 طبيباً.

وتوضح النشرة أن عدد الصيادلة بالقطاع الخاص بلغ نحو ألف و999 صيدليا فيما بلغ عدد الممرضين والممرضات 4 آلاف و72 كما بلغ عدد فنيي العلاج الطبيعي 204 فنيين ومصوري وفنيي الأشعة 244 وفنيي المختبرات الطبية 590 ومساعدي الصيادلة 521 في حين بلغ عدد الكوادر الأخرى ألفين و312 كادرا.