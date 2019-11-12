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الدفاع المدني والإسعاف يتعامل مع 107 بلاغات بسبب الحالة الجوية

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 07:10 م بتوقيت مسقط

الدفاع المدني والإسعاف يتعامل مع 107 بلاغات بسبب الحالة الجوية

 

مسقط – الرؤية

أدّت مجازفة بعض قائدي المركبات بعبور الأودية أثناء جريانها في المحافظات التي تأثرت بالحالة الجوية إلى إحتجازهم وإنقاذ عدد (52) شخصا، ووفاة مواطن نتيجة انجراف مركبته بولاية الرستاق.

تلقى مركز عمليات الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف عدد (107) بلاغات أثناء تأثر السلطنة بأخدود لمنخفض جوي خلال الفترة من 9 – 11 نوفمبر 2019م. حيث تعاملت فرق الهيئة التخصصية (الإطفاء/ الإنقاذ المائي/ البحث والإنقاذ/ الإسعاف) مع جميع طلبات النجدة والغوث من خلال مراكز الدفاع المدني والإسعاف بالمحافظات التي شملتها الأمطار.

وسجل الإنقاذ المائي عدد (40) بلاغا من الأودية والتجمعات المائية، وتعاملت فرق الإطفاء مع (21) بلاغا، فيما استجابت فرق الإسعاف لعدد (44) بلاغا، إضافة إلى بلاغين لفرق البحث والإنقاذ، أما بالنسبة لبلاغات الإنقاذ المائي من الأودية فقد سجلت محافظة شمال الباطنة عدد (25) بلاغا وهو الأعلى مقارنة مع باقي المحافظات التي تأثرت بالأخدود.

وتؤكد الهيئة أهمية التقيد بالإرشادات والتنبيهات التي تصدر عن الجهات الرسمية وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وأعمدة الكهرباء والإنارة أثناء حدوث مثل هذه الأنواء المناخية ومراقبة الأطفال عند خروجهم من المنازل وعدم السباحة في البرك المائية والمستنقعات تجنباً لحالات الغرق والتي عادة ما تعقب الأمطار ونزول الأودية.

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