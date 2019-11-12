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استعراض 112 مشروعاً في الدورة السادسة لجائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 07:09 م بتوقيت مسقط

استعراض 112 مشروعاً في الدورة السادسة لجائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي

 

مسقط – الرؤية

عقدت لجنة تحكيم جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي، أمس الثلاثاء، اجتماعها الأول في الدورة السادسة للجائزة لعام 2019م، وذلك برئاسة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة رئيس لجنة تحكيم الجائزة.

واستعرض الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان عام وزارة التنمية الاجتماعية إجمالي عدد المشاريع التطوعية المترشحة على مستوى الأفراد والجمعيات والمؤسسات لنيل شرف الفوز بالجائزة في دورتها السادسة، والتي بلغ عددها في هذه الدورة 112 مشروعاً منها 41 مشروعا على مستوى الأفراد، كما بلغ عدد مشاريع الجمعيات والمؤسسات 71 مشروعاً.

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