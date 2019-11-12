حلقة عمل حول "البرنامج الوطني المشترك متعدد القطاعات في إدارة الحالة"

مسقط – الرؤية

نظّمت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، أمس الثلاثاء، حلقة عملة حول "البرنامج الوطني للنظام المشترك متعدد القطاعات في إدارة الحالة"، في مقر مركز رعاية الطفولة التابع للوزارة، بحضور ممثلي مختلف الجهات الحكومية المعنية ببلاغات الإساءة ضد الأطفال، كوزارات: التنمية الاجتماعية، الصحة، والتربية والتعليم، وشرطة عمان السلطانية.

وناقشت الحلقة خطة العمل المشتركة بين حكومة السلطنة ومنظمة "اليونيسف"، لتتوفر لهذه الجهات المعنية في هذه الحلقة إرشادات متوافقة ورعاية أكثر تنسيقا وانسيابية لجميع الأطفال.

من جانبه أكّد خلفان بن حارب الجابري، مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التنمية الاجتماعية، أنّ الحلقة تهدف إلى الخروج بخطة عمل موازية لبرنامج إدارة الحالة، والوثيقة التي تم اعتمادها، للوصول إلى نظام آلي متكامل مع كل المؤسسات التي تدير هذه الحالات.

وأوضح الجابري، أنّ التحديات الناتجة عن تداخل العمل مع بعض الجهات سيتم تجاوزها من خلال إيجاد نظام متوافق يتناسب وعمل جميع هذه الجهات.

وقدّمت الدكتورة رضيّة الحبسية من وزارة التربية والتعليم عرضا مرئيا عن "النظام المشترك متعدد القطاعات" وآلية عمله، كما استعرض المشاركون من شرطة عمان السلطانية والادعاء العام عرضا مرئيا حول نظام التنبيه الإلكتروني المشترك بين شرطة عمان السلطانية والادعاء العام، والذي من خلاله تم شرح النظام وتحديد الدروس المستفادة وتقديم بعض التوصيات.

قدم المعنيون من وزارة التنمية الاجتماعية عرض مرئي حول "نظام الأتمتة" المقترح من وزارة التنمية الاجتماعية، وخرجت الحلقة في ختامها ببعض التوصيات والمقترحات اللازمة لتنفيذ النظام المشترك متعدد القطاعات.