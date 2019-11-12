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الهيئة العامة للصناعات الحرفية تطلق برنامج تطوير حرفة الخشبيات بمحافظة مسقط

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 07:08 م بتوقيت مسقط

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مسقط – الرؤية

تنفذ الهيئة العامة للصناعات الحرفية، ممثلة بدائرة الصناعات الحرفية، في مسقط، البرنامج التأهيلي في مجال الخشبيات بمشاركة 13 متدربا ومتدربة وذلك في جمعية المرأة العمانية بالقرم ولمدة شهرين.

ويهدف البرنامج لخلق جيل حرفي يمتلك المهارات اللازمة في إنتاج منتجات خشبية ذات جودة عالية وقابلة للتسويق والمساهمة في تنوع مصادر الدخل بالإضافة إلى خلق فرص تدريبية بمجال الصناعات الحرفية والمحافظة عليها وتطويرها بما يتلاءم مع متطلبات السوق والأذواق المختلفة.

وتتلخص محاور البرنامج في تدريب الحرفيين على التعامل مع المواد الخام المستخدمة في الخشبيات ومعرفة اختيار المناسب منها وتهيئتها والاستفادة من تقنيات التوليف الحرفي بالإضافة إلى الاطلاع على طرق ومهارات النقش والزخرفة على المنتجات الخشبية والتأهيل على إنتاج منتجات خشبية متنوعة.

ويأتي تنفيذ هذه البرامج التأهيلية ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة للوصول إلى مستوى قياسي في تطوير الحرف العُمانية والحفاظ عليها إلى جانب إيجاد كوادر وطاقات حرفية عُمانية مؤهلة ومدربة وفق أسس علمية تتناسب مع المستجدات التسويقية والترويجية التي يشهدها القطاع الحرفي بصورة مستمرة، بالإضافة لتحقيق مضمون عصري للحرف العمانية من خلال مواكبة للحرفيين لآليات التأهيل والتدريب عبر البرامج المنفذة بمختلف المنشآت الحرفية في السلطنة.

وتعمل الهيئة على تعزيز القدرات والطاقات الحرفية العُمانية في مختلف المجالات التدريبية والإنتاجية يتم الحرص على تأمين بيئة حرفية متكاملة للحرفيين من خلال التقييد بكافة أنظمة السلامة والصحة المهنية في بيئات العمل وفي هذا الإطار تم تخصيص معدات وأدوات متخصصة لمواقع الإنتاج والتشكيل الحرفي إلى جانب تقديم دورات تأهيلية لاطلاع الحرفيين على طرق وآليات الوعي المهني وكيفية التعامل مع الآلات والمعدات الحديثة.

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