أوقاف الظاهرة تنظم دورة فقهية علمية للأئمة والخطباء

عبري - ناصر العبري

نظمت إدارة الأوقاف والشؤون الدينية، بمحافظة الظاهرة، ممثلة بقسم شؤون الأئمة والخطباء، أمس الثلاثاء، دورة علمية فقهية للإئمة والخطباء بالمحافظة، وذلك في قاعة معهد العلوم الإسلامية بعبري.

وتناولت الدورة في يومها الأول مفهوم الإلحاد المعاصر وأسبابه وطرق التخلص منه، قدمها الواعظ نبيل بن معيوف الغافري، ومن المقرر في اليوم الثاني أن يقدم الواعظ عادل بن عامر المنظري ورقة عمل حول الشخصية المسلمة بين الإتزان والثبات.

وتنقسم مواضيع اليوم الثالث إلى ورقتي عمل تشير الأولى حول أهمية المسجد ودوره في الإسلام والمجتمع يقدمها الإمام أحمد بن سعيد اليعقوبي، والورقة الثانية تتحدث بشرح مفصل عن كيفية تغسيل وتكفين الموتى يقدمها الإمام أحمد بن محمد بن سليمان الهنائي.

وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة دورات تنظمها الإدارة للأئمة والخطباء لتثقيفهم وتنمية معارفهم وإظهار مواهبهم من خلال المشاركة والتفاعل مع المواضيع الهادفة المقدمة لتطبيقها في المجتمع.