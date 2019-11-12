مدارس الوسطى تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

هيماء- محفوظ الشيباني

أحيت مدرسة مسيرة الخير، بتعليمية الوسطي، ذكرى المولد النبوي، وتضمن برنامج للاحتفال على الكلمات والفقرات المسرحية من تقديم طلاب الصف التاسع ومجموعة من الأناشيد النبوية بعنوان (ولد الهدى – قمر سيدنا النبي – حبيبي محمد) اختتمت بتوزيع بطاقات التهنئة.

وأدّى الطلبة في مدرسة حج للتعليم الأساسي فن المولد اختتم بأنشودة (يا نبي سلام عليك).

ونظمت أسرة التربية الإسلامية بمدرسة المعارف عرض إذاعي مميز يسلط الضوء على أهمية المناسبة تخللها معلومات ودروس تتعلق بمولد الرسول الكريم اختتمت بالمسابقات وتوزيع الهدايا. وفي مدرسة اللكبي تمّ تقديم فقرة سؤال وجواب حول مولد النبي الأكرم وما يمثله مجيئه لإنقاذ البشرية والحضارة الإنسانية.