طلاب عمانيين يشاركون في منتدى الجدران المتساقطة في ألمانيا

مسقط – الرؤية

شاركت السلطنة في مسابقة مختبر الجدران المتساقطة العالمية، بمدينة برلين الألمانية وبمشاركة 100 طالب من مختلف دول العالم، حيث مثل السلطنة الطالب المبتكر سعيد بن خالد الفارسي من جامعة السلطان قابوس بمشروع "استبدال البلاستيك بجذور الفطر" والطالب زياد بن حمود الغرابي بمشروع بيدار وذلك في الفترة من 8-9 نوفمبر الجاري.

وتهدف فكرة المشروع المبتكر لسعيد الفارسي إلى التقليل من استخدام البلاستيك وصنع منتج بديل للبلاستيك باستخدام مواد متوفرة محليا حيث تعتمد الفكرة على استخدام نوع من أنواع الفطر المتوفر بكثرة في سلطنة عمان وخلط المخلفات الزراعية سواء كانت نشارة خشب أو قش وغيرها مع جذور الفطر ويتم هذا تحت ظروف معينة من درجات الحرارة والرطوبة والحموضة، حيث إنّ هذه الظروف مناسبة لنمو هذا النوع من الفطر.

وبحسب طرح الباحث يتم وضع جذور الفطر مع المخلفات في قالب على الشكل المراد تصنيعه لعدة إيام بحيث تنمو الجذور فتتماسك مع المخلفات الزراعية و بعد وضعها في الفرن الحراري يتشكل منتج صلب غير قابل للاشتعال نظرا لقدرته المتدنية لتوصيل الطاقة الحرارية وله قابلية التحلل إذا تم خلطه مع الأسمدة كذلك يمكن إعادة تدويره و يكون أخف من البلاستيك وغير موصل للتيار الكهربائي ولكنه غير مقاوم للرطوبة وباستخدام تقنية النانو يمكن جعله مقاوم للرطوبة بحيث يمكن استخدامه عوضا عن الحاويات البلاستيكية وتكلفته أقل بكثير من البلاستيك ومع مرور الزمن يمكن استبدال أغلب المنتجات البلاستيكية بهذا المنتج و بالتالي تقل الحاجة لاستخدام المنتجات البلاستيكية.