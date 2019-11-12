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لجنة التنمية بالعامرات تستعرض خطة العمل الخيري للعام المقبل

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 07:06 م بتوقيت مسقط

لجنة التنمية بالعامرات تستعرض خطة العمل الخيري للعام المقبل

 

العامرات - عيسى بن عبدالله القصابي

عقدت لجنة التنمية الاجتماعية بولاية العامرات، اجتماعها الثالث لهذا العام برئاسة سعادة محمد بن حميد بن محمد الغابشي والي العامرات، رئيس اللجنة وبحضور الأعضاء.

واستعرض الاجتماع الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية والإنجازات التي تحققت على أرض الواقع فيما يتعلق بالمساعي الخيرية والتطوعية بالولاية والجهود التي يبذلها أعضاء اللجنة في هذا الشأن.

وناقش الاجتماع التقرير السنوي لفريق العامرات الخيري، والذي يبين المشاريع والبرامج التي نفذها خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر من هذا العام، واطلع الحضور على الخطة السنوية للفريق للعام المقبل والتي احتوت على مشاريع وبرامج مقدرة لاقت استحسان اللجنة وباركتها.

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