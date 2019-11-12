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بمشاركة "أسياد" و"مواصلات" و"عمان للوجيستيات"

فرص استثمارية لرواد الأعمال في جلسة "مشورة"

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 07:05 م بتوقيت مسقط

فرص استثمارية لرواد الأعمال في جلسة "مشورة"

 

 

مسقط – الرؤية

 

نظم المركز الوطني للأعمال، التابع للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، وبالتعاون مع حاضنة "ريادة" أمس جلسة "مشورة"، باستضافة مسؤولين من مركز عمان للوجيستيات وشركة مواصلات، وبريد عُمان بمجموعة "أسياد" للحديث حول استدامة الشركات الناشئة والفرص اللوجستية المتاحة في المركز لرواد ورائدات الأعمال في السلطنة، وذلك ضمن فعاليات "الأسبوع العالمي لريادة الأعمال"، في مقر الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح المسؤولون أنَّ المركز يتولى قيادة الاستراتيجية الوطنية اللوجيستية الهادفة إلى جعل السلطنة مركزاً لوجيستياً عالمياً من خلال وضع خطط تنمية الأسواق الوطنية، وتسهيل إجراءات الأعمال التجارية، وإدخال التطبيقات التقنية المتقدمة، ودعم الجهود الوطنية لتنمية رأس المال البشري، وذلك عبر التقنية التي تُمثل إحدى أهم الركائز الأساسية في الاستراتيجية الوطنية اللوجيستية 2040 من خلال مساهمتها وبشكل كبير في تحسين أداء الخدمات اللوجيتسية في السلطنة.

وأشار المسؤولون في شركة مواصلات إلى أن مهمة الشركة تتمثل في تشجيع استخدام وسائل النقل العامة وجعل خدمات النقل العامة جذابة للاستخدام، وتقديم اتصال أرضي متكامل وامتلاك بنية تحتية ذات كفاءة تمكن من تحقيق رؤية الشركة، وتقديم خدمات آمنة وصديقة للبيئة، وكذلك تخفيف الازدحام في المدن.

كما أوضح المسؤولون في "بريد عمان" أن الشركة تعد منصة لوجستية مبتكرة تقدم مجموعة من الخدمات المميزة التي تتيح التواصل مع جميع أنحاء العالم وذلك بالاعتماد على التقنيات الرقمية والإلكترونية كأسلوب عمل لضمان خدمات بريدية موثوقة عالية الجودة، كما تتميز الشركة بالسرعة والكفاءة والدقة التي تعد من السمات الإبداعية لجميع الحلول والمنتجات البريدية الموجودة على المنصات الإلكترونية وعبر المكاتب البريدية، حيث تضمن بريد عمان للمستخدم تجربة خدمات إلكترونية سهلة ومبتكرة إلى جانب خدمات بريدية مميزة.

وتتواصل اليوم الأربعاء فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال من خلال تنظيم حلقة عمل في المبنى الرابع بواحة المعرفة مسقط حول "استدامة المشاريع الناشئة في سلطنة عمان" يديرها ويليام كرو، مؤسس شركة الحلول الملهمة، كما ينظم المركز الوطني للأعمال في أيام الخميس والجمعة والسبت، وللعام الثالث على التوالي، برنامج "Startup weekend " الذي يحث على الانطلاق في عالم ريادة الأعمال ونشر ثقافة ريادة الأعمال، وينطلق البرنامج في 14 نوفمبر عند الساعة الخامسة مساء في واحة المعرفة مسقط  بالمركز الوطني للأعمال ويستمر حتى مساء السبت.

 

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