"العمانية لخدمات الطيران" تفتح أبواب قاعة مجان لاستقبال المسافرين في مطار مسقط الدولي

الرؤية – نجلاء عبدالعال

تصوير - راشد الكندي

افتتحت "العمانية لخدمات الطيران" صالة مجان في مطار مسقط الدولي لاستقبال المسافرين، تحت رعاية سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل النفط والغاز وبحضور عدد من الرؤساء التنفيذيين والمسؤولين.

ويأتي افتتاح قاعة مجان تماشياً مع الاستراتيجية التشغيلية المميزة للعمانية لخدمات الطيران، الساعية إلى تقديم خدمات ذات جودة ونوعية عالية للمسافرين عبر مطار مسقط الدولي بما يلبي جميع تطلعات خدمات الضيافة الفاخرة وتقدم أرقى الخدمات للمسافرين.

وقال الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي - الرئيس التنفيذي للعمانية لخدمات الطيران إن تدشين قاعة مجان يأتي ضمن تطلعاتنا المستقبلية لمواصلة تقديم تجربة سفر ممتعة لا مثيل لها وتقديم خدمة ضيافة معاصرة مع لمسات محلية وتفصيلية فخمة، وهدفنا الدائم يتمحور حول تقديم مجموعة متكاملة لأفضل وأرقى الخدمات التي تلبي كافة متطلبات وتطلعات ضيوفنا، وذلك ضمن خطط استراتيجية تهدف نحو الريادة في مجال خدمات الطيران بما يتواكب وتطلعات قطاع الطيران المدني في السلطنة للريادة العالمية في عالم صناعة الطيران.

وأضاف الشعيلي أنَّ العمانية لخدمات الطيران تقوم بجهود حثيثة للرقي بمختلف خدماتها، واضعة في الاعتبار رؤى تستشرف آفاق وتطورات مستقبلية وفق جملة من التحديثات والتطوير المواكبة لمعطيات صناعة الضيافة العالمية، وذلك وفق استراتيجيتها المميزة للارتقاء بجميع الخدمات في مختلف مجالات عملياتها والمحافظة دائمًا على رضا العملاء، وبهدف تقديم أفضل وأرقى الخدمات للمسافرين، حيث تستوعب القاعة 370 مسافرا بجميع الأعمار وتوفر خصوصية وضيافة عمانية مميزة، مع وجود فريق محترف من موظفي خدمة الضيوف مؤهلين لتقديم خدمات ضيافة راقية ومتميزة تتناسب مع معايير الضيافة العمانية الأصيلة وبما يحقق سبل الراحة والترفيه للمسافرين.

وأوضح أنَّ قاعة مجان تعد استكمالاً مثالياً للخدمات عالية الجودة التي تجسد مفهوم الراحة والفخامة للمسافرين بقدر ما تقدمه من مرافق وخدمات تم تصميمها بشكل عصري وجذاب تثري تجربة ومتعة السفر لدى ضيوفها، فهي تمتد على مساحة تقدر بـ 1078 متر مربع مما يجعلها أكثر رحابة واتساع بما يكفي لاستيعاب ما يصل إلى 300 مسافر على مدار الساعة. متخذة من الشُرفة المتميزة بمبنى المغادرين بمطار مسقط الدولي موقعاً فريداً يتيح للمسافرين الاستمتاع بمناظر رائعة بانورامية حول مبنى المسافرين.

وتميزت تصاميم قاعة مجان بعناصر معمارية تعكس البيئة العمانية بتفاصيلها، مستوحاة من المقومات السياحية الجذابة التي تتمتع بها الطبيعة العمانية، حيث يمتد التصميم إلى إيقاع وأنماط الطبيعة المختلفة تعكس حركة النهر عبر الوادي. وإضافة إلى الغرف الهادئة الخاصة، والمساحات العائلية، وغرف الألعاب للأطفال ودورات مياه حديثة مع غرف مخصصة للاستحمام، وكذلك تسهيلات التغيير للأطفال. إلى جانب البوفيه المفتوح الذي يقدم تشكيلات متنوعة من المأكولات التقليدية والعالمية والوجبات الخفيفة الطازجة وتشكيلة واسعة من المشروبات الساخنة والباردة التي يتم إعدادها في أكبر مطابخ السلطنة بمبنى العمانية لتموين الطيران.

أما المنطقة المفتوحة، فقد صممت بفخامة لتعطي مظهرًا واسعًا ومتجددًا للديكورات الداخلية والمساحات الشاسعة المفتوحة من الأرض والمحاطة بالبحر والجبال على الجوانب الانفتاح يكسب تصميمها الداخلي سلاسة وجمالاً فريداً. يمكن للضيوف من خلالها استخدام مركز الأعمال، والذي يضم غرف اجتماعات وتسهيلات إعادة شحن الهواتف ومكاتب لاستخدام الإنترنت، ليتمكنوا من استكمال أعمالهم حتى أثناء السفر وقبل الوصول إلى وجهاتهم النهائية. وتتوفر وحدات عمل مؤلفة من مقاعد وشاشات واسعة تعرض معلومات الرحلات، وإضاءة خاصة للقراءة، ومقابس شخصية للكهرباء والأجهزة الإلكترونية. فضلاً عن توفر منطقة مزودة بشاشات عرض تلفزيونية متصلة بالبث المباشر عبر الأقمار الصناعية.

وتتوفر في قاعة مجان مساحة مخصصة مستوحاة من هوية نجم في منطقة الشرقية في عمان، مع شكل زجاجي بإضاءة مميزة صممت خصيصاً لهذه المساحة، ومجهزة بمقاعد مريحة للجلوس والاسترخاء في أجواء مثالية معاصرة، تحيط بها شاشات رخامية ضخمة والإضاءة الجميلة المصممة حصريًا لهذه المساحة وبما يخلق شعوراً بالراحة.