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400 مؤسسة تثري منتدى الاجتماعات والحوافز لسياحة الأعمال

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 06:53 م بتوقيت مسقط

M & I 2019 Muscat (2)
M & I 2019 Muscat (3)
M & I 2019 Muscat (4)
M & I 2019 Muscat (5)
M & I 2019 Muscat (6)
M & I 2019 Muscat (14)
M & I 2019 Muscat (16)

 

الرؤية – أحمد الجهوري

انطلقت أمس في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض فعاليات منتدى الاجتماعات والحوافز (M & I) الدولي المتخصص في قطاع سياحة الأعمال والذي تنظمه وزارة السياحة بالتعاون مع شركة World Wide Events العالمية وعدد من الشركاء في القطاع السياحي العماني بمشاركة 400 شركة ومؤسسة ومنشأة سياحية وفندقية من مختلف دول العالم معظمها من القارة الأوروبية، بينها 210 من الشركات المتخصصة في تسويق وبيع تنظيم فعاليات قطاع سياحة الأعمال، إضافة إلى أكثر من 180 شركة ومنشأة من مؤسسات القطاع السياحي العماني المتخصصة في استضافة وتوفير خدمات قطاع سياحة الأعمال من اجتماعات وحوافز ومؤتمرات ومعارض دولية.

وافتتحت سعادة ميثاء بنت سيف المحروقية وكيلة وزارة السياحة فعاليات منتدى الاجتماعات والحوافز (M & I) بكلمة ترحيبية تطرقت فيها إلى أهمية تنظيم الملتقى العالمي وتواجد المشاركين المتخصصين في السلطنة على مدى الأيام الأربعة للمنتدى لكي يتعرفوا بأنفسهم على المقومات السياحية التي تتمتع بها وجاهزيتها الكاملة لاستضافة مختلف أنواع فعاليات سياحة الأعمال، إلى جانب اجتماعهم بممثلي مؤسسات ومنشآت القطاع السياحي العماني للتباحث والتعاون وعقد اتفاقيات العمل فيما بينهم.

وبدأ برنامج منتدى الاجتماعات والحوافز بعقد اجتماعات العمل المباشرة بين الشركات والمؤسسات والمنشآت المتخصصة في تسويق وبيع تنظيم الفعاليات الدولية لقطاع سياحة الأعمال وبين مزودي الخدمة ومستضيفيها. ويتعاون عدد من الشركاء في القطاع السياحي العماني مع وزارة السياحة لاستضافة المشاركين في المنتدى وتنظيم اجتماعاته وفعالياته وجولاته السياحية، ومنها الطيران العماني الناقل الوطني ومركز عُمان للمؤتمرات والمعارض وفندق كراون بلازا التابع للمركز وفندق هرمز جراند وفندق سندس روتانا والمكتب الوطني للسفر والسياحة، بالإضافة إلى فندق قصر البستان ريتز كارلتون ومنتجع شنغريلا بر الجصة وفندق كمبينسكي الموج مسقط.

 

 

 

 

 

 

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