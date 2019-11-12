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مشاركة صناعة الرعاية الصحية بتايوان في مؤتمر المستشفيات العالمي الـ43 في مسقط

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 05:15 م بتوقيت مسقط

مشاركة صناعة الرعاية الصحية بتايوان في مؤتمر المستشفيات العالمي الـ43 في مسقط

 

مسقط – الرؤية

 

شارك وفد يمثل صناعة الرعاية الصحية التايوانية في مؤتمر المستشفيات العالمي الـ 43 للاتحاد الدولي للمستشفيات والذي عقد في مركز عُمان الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر.

 

وذكرت "تايترا" بصفتها مُنظِمة للوفد أن موضوع المشاركة في مؤتمر المستشفيات العالمي هو "الرعاية الطبية الذكية في تايوان - الجزيرة الذكية التي تربطها بالشرق الأوسط"، مما يعكس بالكامل نية مشاركة صناعتين متقدمتين في تايوان، وهما التكنولوجيا وصناعة الرعاية الطبية، والخدمات الطبية عالية الجودة مع الشرق الأوسط.

 

واستعرضت إنشاء مستشفى تايبيه للمحاربين القدامى لأول قسم رقمي بالكامل للأمراض في تايوان، وتخزين الصور الرقمية في مستودعات الصور واستخدامها لتعليم طلاب علم الأمراض، أو استخدامها للبحث الطبي، بما في ذلك أبحاث السرطان. وشارك مدير مستشفى تايبيه للمحاربين القدامى، وهو أيضًا أستاذ في الإدارة الطبية في تايوان، نتيجة تعاون الرعاية الطبية الذكية مع مختبر الذكاء الاصطناعي في تايوان، مما ساعد في وضع نظام تشخيصي تلقائي يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

 

كذلك تم بناء أكبر مستشفى تايواني وهو مستشفى تشانغ بونغ شو تشوان التذكاري في عام 2006، والذي يدمج أفكار المستشفى مع الفندق على أساس روح مايو كلينيك. واشتهر المستشفى بأول فحص للموجات فوق الصوتية التي تركز على التصوير بالرنين المغناطيسي لتوفير بضع المهاد بدون إختراق الجسم.

 

وتم خلال المعرض مناقشة موضوعات مثيرة للاهتمام من خلال مستشفى جامعة الصين الطبية التي تجمع شبكة بيانات ضخمة، وتطور نظام رعاية أمراض الكلى عن بعد لتحسين جودة الرعاية لمرضى الكلى بشكل فعال.

 

تتألف مجموعة اي-دي ايه الصحية الواقعة في جنوب تايوان من عدة مستشفيات وخدمات، وستقدم العديد من المهارات في مجال الجراحة المجهرية الترميمية وعلاجات السرطان والطب التجميلي وجراحةالتضيق الشوكي  وكذلك السمنة والسكري من النوع 2.

 

وطورت شركة مديكال تيك التايوانية الناشئة نظام التصور الأول والوحيد للتصوير بالمنظار والذي يسمى مونوستريو ثلاثي الأبعاد مع تأثيرات ثلاثية الأبعاد قابلة للتعديل بسهولة. ويسمح للمستشفيات بتوفير جراحة ثلاثية الأبعاد بأقل تكلفة ممكنة.

واستعرضت ميتا تيك بيوميد مفاهيم تقنية العلاج بالخلايا الجذعية التي تقدمها إلى الجمهور في السلطنة، حيث سيكون تعاونهم مع مجموعة اي-دي ايه الصحية، باستخدام تكنولوجيا الخلايا الجذعية في جراحة استبدال المفصل، هو الاتجاه المستقبلي.

 

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