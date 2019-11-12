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بالفيديو.. تطورات جديدة في حادث الطعن بالرياض

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 04:50 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. تطورات جديدة في حادث الطعن بالرياض

الرياض- الوكالات

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بالسعودية، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أن الأجهزة الأمنية باشرت في تمام الساعة (8:00) من مساء أمس الاثنين حالة اعتداء بالطعن على رجلين وامرأة من أعضاء فرقةٍ مسرحية خلال تقديمهم لعرضٍ حي لإحدى الفعاليات المقامة على مسرح حديقة الملك عبدالله بن عبدالعزير بحي الملز وسط العاصمة الرياض، حيث تمت السيطرة على الجاني فور اقتحامه للمسرح وألقي القبض عليه (مقيم يمني الجنسية)، يبلغ من العمر 33 عاماً وضبط بحوزته السلاح المستخدم (سكين)، فيما قدمت الرعاية الطبية للمصابين الذين تعرضوا لجروح سطحية وحالتهم الصحيةٍ مستقرة ويلقون العناية الطبية اللازمة، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية.

وأكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودية في الرياض ياسر الجلاجل، أن فرقة الهيئة المتواجدة والمشاركة في منتزه الملك عبدالله بالملز باشرت حادث الطعن، وتم تدعيم الفرقة على الفور بفرق أخرى لمباشرة الحدث لتكون في وضع الاستعداد التام.

وتم توجيه تسع فرق إسعافيه للحدث وتم نقل حالتين طعن عن طريق الهلال الأحمر، فيما تم نقل حالتين أخريين عن طريق وزارة الصحة.

وأشار إلى أن القيادة الميدانية كانت متواجدة أثناء الحدث وتم الانتهاء منه في التاسعة وأربع دقائق.

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