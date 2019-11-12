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أنباء عن مشاركة السعودية والبحرين في "خليجي 24 "

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 03:59 م بتوقيت مسقط

أنباء عن مشاركة السعودية والبحرين في "خليجي 24 "

 

الرؤية – وليد الخفيف

ترددت أنباء عن مشاركة منتخبي السعودية والبحرين في خليجي 24 المقرر إقامتها في 27 من الشهر الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة.

وفي حال إقرار مشاركة المنتخبين من قبل الاتحاد الخليجي لكرة القدم فمن المتوقع أن يتأجل انطلاق البطولة تزامنا مع إعادة القرعة ونظام إدارتها.

وأكد الاتحاد القطري لكرة القدم في تصريحات إعلامية سابقة ترحيبه بمشاركة المنتخبات الثلاث (السعودية والإمارات والبحرين) في أي وقت يسبق انطلاق البطولة، مشددا على حرصه البالغ على تواجد منتخبات السعودية والبحرين والامارات وإن لم يصدر الأخير أي حراك يوحي بتغيير موقفه الرافض للمشاركة.

ومن المتوقع أن يجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم غدا الأربعاء، في الدوحة؛ لمناقشة مشاركة السعودية والبحرين في البطولة.

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