سعر نفط عمان يواصل الارتفاع

مسقط - العمانية
بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر يناير القادم اليوم 63.33 دولار أمريكي.
وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد ارتفاعًا بلغ 90 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الاثنين الذي بلغ 62.43 دولار أمريكي.
الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 12:55 م بتوقيت مسقط
مسقط - العمانية
بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر يناير القادم اليوم 63.33 دولار أمريكي.
وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد ارتفاعًا بلغ 90 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الاثنين الذي بلغ 62.43 دولار أمريكي.
اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية
07 سبتمبر 2017
22 أغسطس 2019
27 يونيو 2019
14 مارس 2019