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سعر نفط عمان يواصل الارتفاع

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 12:55 م بتوقيت مسقط

سعر نفط عمان يواصل الارتفاع

 

مسقط - العمانية

بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر يناير القادم اليوم 63.33 دولار أمريكي.

وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد ارتفاعًا بلغ 90 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الاثنين الذي بلغ 62.43 دولار أمريكي.

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