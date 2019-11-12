سعيد شحاتة | مصر
النور طلع من ضهرهم طاهر
ورق الشجر نازل بيتوضى
//
الفرح في عيون العبيد ظاهر
والأرض بيضه وطيّبه وبضّه
//
جدّ النبي فرحان وبيجاهر
في قريش برؤيا السلسله الفضّه
//
يا سجود حبيبي اللافت الباهر
وقع الصنم ع الأرض م الخضّه
***
الأرض بتصلّي صلاة المغرمين
والسبحه في كفوف السما قايده
//
خرج النبي في الغيب هتفنا آمين
وقلوبنا من كتر الفرح زايده
//
وسجدنا خلفك يا كحيل العين
وورود ملامحك في الوجود سايده
//
سيدي وحبيبي وسيّد الكَوْنين
أنت اللي فاضل والعدا بايده
//
الأرض صلّت ع الحبيب الزين
والسبحه في كفوف السما قايده
***
عارف أنا لو زُرت هاعمل إيه
هامسك ربابه وهاجري وسط الناس واقول شفته
طبطب عليّا وضمّني بإيديه وطمّني
وسقاني بكفوفه الشريفه الطاهره من زمزم و أمّني
وادّاني ورد وقال لي دا منّي
للي انكسر قدّام مقام ظالم
للمؤمن الحالم
للطيب العالم ظروف الموجوعين م الخوف وم التوهه
زيدوا الصلا بالليل لتنسوهه
قيدوا الشوارع بالسلام والحبّ
الرحمه بتعديك في كلّ مطب
والقرب بيفتّح عنيك تسعى
الدنيا ف صدور البعيد ضاقت
رغم إنها في صدر المريد واسعه
أوسع من السماوات
واطيب من الليل اللي عمره ما فات
واصدق من الحكايات عن الغوله
لمّا قريت الدين وانا ف أولى
شفتك جميع الأهل
حسّيت بإن الرعب أصبح سهل
والخوف صبح عادي
وقت الوجع بأطلع على سطوح السما وانده
وباقول لهم:
سيدي سامعني وقلبي بينادي
حسّي سايقني لشيء مانيش عارفه
بس الطريق رغم الكلام هادي
الجوع مكمم صوتي في السكه
لكن صلاتي على الرسول زادي
تايه وتوهتي ف سكّته بلادي
ومحبّته ولادي
وكلامه وسط الغربه زوّادي ومرادي وقربي وبعادي
النور طلع من ضهرهم حادي
***
بنغني للجاي بالضيا للأرض
لدفا القلوب وقت اشتداد البرد
//
جايب غطا للعرض والعوره
صوت الرسول جوّه الصدور ثوره
//
قدم الرسول إبريق
عَرق الرسول كوثر يبلّ الريق
//
والقاعده في رحاب الرسول جنّه
حنّيت إيديا الصبح بالحنّه
ومشيت كأني معاه
مع كلّ همسه من النبي بأسكر
مع كلّ كلمه اشطح واقول الله
//
حجّيت وانا في بلدي وراه ودعيت
وقريت آيات عام الميلاد وبكيت
ووقفت اصلّي كإني قال صلّيت
ورميت جهنم بالحصى وغنّيت
//
(نبينا محمد.. قالوله بناته
قالوا أنت حرّ يابه واللي تحبه هاته) *
وانا رغم بُعد السكه والليل جيت
واقف ورا الزوار باقول لبيت
//
رغم اني لسه هناك
في بلاد بتستناك تحن عليها وتحاجي
وتقول لناسها الطيبين حاجي
***
باتداوي بالذكر ف رحابك والمدد والعزم
والزم صفوف جيشك
يا ريتني كنت ف حضرتك منبر
أو كوز عسل في إيدين دراويشك
أو خيشه تمشي عليها من خيشك.