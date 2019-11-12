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الهاشمي

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 09:00 ص بتوقيت مسقط

الهاشمي

 

سعيد شحاتة | مصر

 

النور طلع من ضهرهم طاهر

ورق الشجر نازل بيتوضى

//

الفرح في عيون العبيد ظاهر

والأرض بيضه وطيّبه وبضّه

//

جدّ النبي فرحان وبيجاهر

في قريش برؤيا السلسله الفضّه

//

يا سجود حبيبي اللافت الباهر

وقع الصنم ع الأرض م الخضّه

***

 

الأرض بتصلّي صلاة المغرمين

والسبحه في كفوف السما قايده

//

خرج النبي في الغيب هتفنا آمين

وقلوبنا من كتر الفرح زايده

//

وسجدنا خلفك يا كحيل العين

وورود ملامحك في الوجود سايده

//

سيدي وحبيبي وسيّد الكَوْنين

أنت اللي فاضل والعدا بايده

//

الأرض صلّت ع الحبيب الزين

والسبحه في كفوف السما قايده

***

 

عارف أنا لو زُرت هاعمل إيه

هامسك ربابه وهاجري وسط الناس واقول شفته

 

طبطب عليّا وضمّني بإيديه وطمّني

وسقاني بكفوفه الشريفه الطاهره من زمزم و أمّني

 

وادّاني ورد وقال لي دا منّي

للي انكسر قدّام مقام ظالم

للمؤمن الحالم

للطيب العالم ظروف الموجوعين م الخوف وم التوهه

زيدوا الصلا بالليل لتنسوهه

 

قيدوا الشوارع بالسلام والحبّ

الرحمه بتعديك في كلّ مطب

والقرب بيفتّح عنيك تسعى

الدنيا ف صدور البعيد ضاقت

رغم إنها في صدر المريد واسعه

 

أوسع من السماوات

واطيب من الليل اللي عمره ما فات

واصدق من الحكايات عن الغوله

لمّا قريت الدين وانا ف أولى

 

شفتك جميع الأهل

حسّيت بإن الرعب أصبح سهل

والخوف صبح عادي

وقت الوجع بأطلع على سطوح السما وانده

وباقول لهم:

 

سيدي سامعني وقلبي بينادي

حسّي سايقني لشيء مانيش عارفه

بس الطريق رغم الكلام هادي

الجوع مكمم صوتي في السكه

 

لكن صلاتي على الرسول زادي

تايه وتوهتي ف سكّته بلادي

ومحبّته ولادي

وكلامه وسط الغربه زوّادي ومرادي وقربي وبعادي

النور طلع من ضهرهم حادي

***

 

بنغني للجاي بالضيا للأرض

لدفا القلوب وقت اشتداد البرد

//

جايب غطا للعرض والعوره

صوت الرسول جوّه الصدور ثوره

//

قدم الرسول إبريق

عَرق الرسول كوثر يبلّ الريق

//

والقاعده في رحاب الرسول جنّه

حنّيت إيديا الصبح بالحنّه

ومشيت كأني معاه

مع كلّ همسه من النبي بأسكر

مع كلّ كلمه اشطح واقول الله

//

حجّيت وانا في بلدي وراه ودعيت

وقريت آيات عام الميلاد وبكيت

ووقفت اصلّي كإني قال صلّيت

ورميت جهنم بالحصى وغنّيت

//

(نبينا محمد.. قالوله بناته

قالوا أنت حرّ يابه واللي تحبه هاته) *

وانا رغم بُعد السكه والليل جيت

واقف ورا الزوار باقول لبيت

//

رغم اني لسه هناك

في بلاد بتستناك تحن عليها وتحاجي

وتقول لناسها الطيبين حاجي

***

 

باتداوي بالذكر ف رحابك والمدد والعزم

والزم صفوف جيشك

يا ريتني كنت ف حضرتك منبر

أو كوز عسل في إيدين دراويشك

أو خيشه تمشي عليها من خيشك.

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