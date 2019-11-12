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جلالته يتلقى شكر الرئيس المصري وملك أسبانيا

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 08:54 ص بتوقيت مسقط

جلالته يتلقى شكر الرئيس المصري وملك أسبانيا

 

مسقط- العمانية

تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، رداً على برقية جلالته المهنئة له بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر، أعرب من خلالها عن شكره وتقديره على تهنئة جلالة السلطان المعظم له، مشيرًا إلى أنها تعبر عن عمق وتميز العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وأشاد فخامته بموقف السلطنة التاريخي الداعم والمشرف إزاء مصر وشعبها، مؤكدًا على أن الشعب المصري لا ينسى هذه المواقف النبيلة والتضحيات الغالية. داعيا الله العلي القدير أن يحفظ عُمان قيادة وشعبًا من كل مكروه وسوء، وأن يمتع جلالة السلطان المعظم بموفور الصحة والسعادة ويديم على الشعب العماني نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.

كما تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- برقية شكر جوابية من جلالة الملك فيليبي السادس ملك مملكة أسبانيا ردا على برقية جلالته المهنئة له بمناسبة العيد الوطني لبلاده. ضمّنها خالص شكره وتقديره لجلالة السلطان المُعظم على تهنئة جلالته وتمنياته الطيبة له، متمنيًا لجلالة السلطان المعظم دوام الصحة والعافية وللشعب العُماني اطراد التقدم والرخاء.

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