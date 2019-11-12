البلوشي يبحث التعاون العسكري مع رئيس الأركان الإيطالي

مسقط - الرؤية

استقبل اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني بمكتبه بمعسكر المرتفعة صباح أمس الفريق أول سالفاتور فارينا رئيس أركان الجيش بجمهورية إيطاليا الذي يزور السلطنة حالياً.

ولدى وصول الفريق أول رئيس أركان الجيش بجمهورية إيطاليا مقر قيادة الجيش السلطاني العماني بمعسكر المرتفعة أجريت له مراسم استقبال رسمية؛ حيث أدّت ثلة من حرس الشرف التحية العسكرية وعزفت مجموعة من فرقة موسيقى الجيش السلطاني العماني سلام الشرف، ثم استعرض الضيف حرس المراسم.

وتمّ خلال المقابلة تبادل وجهات النظر، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث مجالات التعاون العسكري بين الجيش السلطاني العماني والجيش الإيطالي. حضر المقابلة عدد من كبار ضباط الجيش السلطاني العماني، كما حضرها الملحق العسكري بسفارة جمهورية إيطاليا بمسقط.