رئيس أركان الجيش الإيطالي يزور متحف قوات السلطان المسلحة

مسقط - الرؤية

زار الفريق أول سالفاتور فارينا رئيس أركان الجيش بجمهورية إيطاليا والوفد المرافق له، أمس، متحف قوات السلطان المسلحة؛ حيث قام بجولة شملت أروقة المتحف المتعددة، واطلع على المخطوطات والمجسّمات التاريخية ذات العراقة العمانية الدالة على فنون العمارة المتنوعة بقلعة بيت الفلج، كما استمع إلى شرح وافٍ عن التطور الذي حظيت به قوات السلطان المسلحة في ظل العهد الزاهر لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة - حفظه الله ورعاه-.

وفي ختام الزيارة سجّل الضيف الزائر كلمة عبّر فيها عن سروره لما شاهده من تراث عسكري عريق، وما تزخر به السلطنة من إرث حضاري، وما تنعم به من مظاهر التقدم والنماء.