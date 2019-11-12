الثلاثاء, 12 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
22 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

رئيس أركان الجيش الإيطالي يزور متحف قوات السلطان المسلحة

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 08:51 ص بتوقيت مسقط

رئيس أركان الجيش الإيطالي يزور متحف قوات السلطان المسلحة

 

مسقط - الرؤية

 

زار الفريق أول سالفاتور فارينا رئيس أركان الجيش بجمهورية إيطاليا والوفد المرافق له، أمس، متحف قوات السلطان المسلحة؛ حيث قام بجولة شملت أروقة المتحف المتعددة، واطلع على المخطوطات والمجسّمات التاريخية ذات العراقة العمانية الدالة على فنون العمارة المتنوعة بقلعة بيت الفلج، كما استمع إلى شرح وافٍ عن التطور الذي حظيت به قوات السلطان المسلحة في ظل العهد الزاهر لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة - حفظه الله ورعاه-.

وفي ختام الزيارة سجّل الضيف الزائر كلمة عبّر فيها عن سروره لما شاهده من تراث عسكري عريق، وما تزخر به السلطنة من إرث حضاري، وما تنعم به من مظاهر التقدم والنماء.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

30 أكتوبر 2017

رئيس أركان سلاح الجو الإيطالي يزور متحف قوات السلطان المسلحة

المزيد

01 ديسمبر 2015

رئيس أركان قوات السلطان المسلحة يزور فرنسا

المزيد

15 أكتوبر 2019

رئيس أركان قوات السلطان المسلحة يزور باكستان

المزيد

22 أغسطس 2016

رئيس جيش جنوب أفريقيا يزور متحف قوات السلطان المسلحة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بالصور والفيديو: جلالة السلطان يستقبل الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

«البلديات» توقع اتفاقية لإنشاء السوق المركزي للمواشي والمسلخ بالسويق

المحليات - أخبار

وزارة الصحة تدشن المسح الوطني لنواقل الأمراض في محافظة ظفار

المحليات - أخبار

قانون "مزاولة الطب" يحدد ضوابط إجراء "التحويل الجنسي"

المحليات - أخبار

"البحث العلمي" يكرم أصحاب المشاريع الفائزة بـ"جائزة الغرفة للابتكار 2019"

الاقتصاد - محلي

بالصور .. وفاة 6 عمال حاصرتهم مياه الأمطار بمسقط

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بأمطار غزيرة على شمال السلطنة مع بداية تأثيرات المنخفض الجوي

المحليات - أخبار

بدء التأثيرات غير المباشرة للإعصار المداري "مها"

المحليات - أخبار

آخر تطورات العاصفة المدارية "مها".. وظفار تستقبل التأثيرات غير المباشرة لـ "كيار"

المحليات - أخبار

تنبيه ثانٍ حول غزارة الأمطار الرعدية على عدد من محافظات السلطنة

المحليات - أخبار

بالأسماء .. مرسوم سلطاني بتعيين أعضاء مجلس الدولة (فيديو)

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مرسوم سلطاني بتعيين أمين عام لمجلس الشورى

عمان - مراسيم سلطانية

إعلان أسفل الأكثر قراءة