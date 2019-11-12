بدر بن سعود يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نائب وزير الدفاع السعودي لاستعراض التعاون القائم

◄ الأمير خالد بن سلمان: العلاقات التاريخية بين السلطنة والسعودية متينة وعميقة

◄ بذل مزيد من التعاون والتنسيق المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة

مسقط - الرؤية

عُقدت بمقر وزارة الدفاع بمعسكر بيت الفلج ظهر أمس جلسة المباحثات الرسمية بين معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، والذي يزور السلطنة حاليا.

وفي بداية اللقاء رحّب معالي السيد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بصاحب السمو الضيف والوفد المرافق له، متمنيا لهم طيب الإقامة بالسلطنة، من جانبه شكر صاحب السمو الضيف معالي السيد الوزير على حسن الاستقبال وكرم الضيافة الذي قوبل به والوفد المرافق. وأكّد صاحب السمو الملكي الأمير نائب وزير الدفاع السعودي متانة وعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين السلطنة والمملكة العربية السعودية، وسعي قيادتي البلدين إلى العمل لتعزيزها بما يحقق مصالحهما المشتركة وبذل مزيد من أوجه التعاون والتنسيق المشترك بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

عقب ذلك تمّ استعراض العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين، وبحث مجالات التعاون القائم بين وزارتي الدفاع وتعزيزه، وتمّ تبادل وجهات النظر حول عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

حضر جلسة المباحثات من الجانب العماني الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، واللواء الركن مطر بن سالم بن راشد البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني، كما حضرها من الجانب السعودي سعادة سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى السلطنة، والملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية بمسقط.

وكان قد وصل إلى البلاد قبل ظهر أمس صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير الدفاع السعودي، وكان في استقباله لدى وصوله مطار مسقط الدولي معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع، كما كان في الاستقبال الفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، واللواء الركن قائد الجيش السلطاني العماني، وسعادة سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى السلطنة والملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية بمسقط.