بأوامر سامية: انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشورى.. الخميس

◄ الندابي: الجلسة تشهد انتخاب أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم

مسقط - الرؤية

تنفيذًا للأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- القاضية بافتتاح أعمال الفترة السابعة لمجلس عمان، يستهل مجلس الشورى دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة التاسعة للمجلس (2019- 2023) بعقد أولى جلساته، وذلك صباح يوم الخميس، حسبما صرح سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى.

استهل سعادته حديثه برفع أسمى عبارات التهاني والتبريكات للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، سائلا المولى عز وجل أن يعيد على جلالته هذه المناسبة أعواما مديدة وهو يرفل بلباس الصحة والعافية، مؤكدا أنّ جلالته- حفظه الله- يولي مجلس الشورى جلّ رعايته واهتمامه السامي بتطوير العملية الشوروية بالسلطنة ليصبح المجلس بما يضطلع به من صلاحيات في مصاف المجالس التشريعية المتقدمة، وليساهم في أداء دوره بكل كفاءة واقتدار.

وحول استعدادات المجلس لافتتاح دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة التاسعة، أوضح سعادة الشيخ أمين عام مجلس الشورى أنّ المجلس أكمل كافة الاستعدادات لبدء دور الانعقاد السنوي الأول وفقا للإجراءات التي نصّت عليها اللائحة الداخلية للمجلس، مؤكدا أنّ الأمانة العامة تسعى إلى توفير الدعم الفني والإداري لإنجاح الأعمال الإجرائية للجلسة الأولى من الفترة التاسعة. وأضاف سعادته أنّ الجلسة سوف تكون علنية وسيحضرها ممثلو مختلف وسائل الإعلام، كما يمكن للمواطنين الراغبين في حضور الجلسة التواصل مع الأمانة العاملة للمجلس أو التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمجلس. وتابع سعادته أنه سيتم ضمن جدول أعمال الجلسة، انتخاب الأعضاء الستة المكملين لعضوية مكتب المجلس عملًا بالمادة (48) من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على أن: "يشكل المكتب من الرئيس ونائبيه وستة أعضاء ينتخبهم المجلس بالأغلبية النسبية، لنصف فترته، في أول جلسة بعد افتتاح دور الانعقاد. وإذا خلا مكان أحد أعضاء المكتب لأي سبب من الأسباب يجري انتخاب من يحل محله بذات الطريقة، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الخلو".

وأضاف الندابي: وفي نفس الإطار سيعقد مكتب المجلس اجتماعه الدوري الأول لدور الانعقاد السنوي الأول (2019- 2020) من الفترة التاسعة (2019 -2023م) لمناقشة واعتماد قوائم المترشحين لرئاسة اللجان ومنصب نواب رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، وهي: اللجنة التشريعية والقانونية، واللجنة الاقتصادية والمالية، واللجنة الصحية والبيئية، ولجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، بالإضافة إلى لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، ولجنة الشباب والموارد البشرية، ولجنة الأمن الغذائي والمائي، ولجنة الإعلام والثقافة.