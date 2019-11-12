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النبهاني يستقبل رئيس أركان الجيش الإيطالي

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 08:49 ص بتوقيت مسقط

النبهاني يستقبل رئيس أركان الجيش الإيطالي

 

مسقط - الرؤية

 

استقبل الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بمكتبه بمعسكر المرتفعة صباح أمس الفريق أول سالفاتور فارينا رئيس أركان الجيش بجمهورية إيطاليا والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حالياً.

ورحّب الفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بالضيف، وتمّ خلال المقابلة تبادل وجهات النظر، وبحث عدد من الأمور العسكرية ذات الاهتمام المشترك. حضر المقابلة اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني، وعدد من كبار ضباط قوات السلطان المسلحة، كما حضرها الملحق العسكري بسفارة جمهورية إيطاليا بمسقط.

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