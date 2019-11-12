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اليابان تمنح سفير السلطنة السابق في طوكيو "وسام الشمس المشرقة"

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 08:49 ص بتوقيت مسقط

اليابان تمنح سفير السلطنة السابق في طوكيو "وسام الشمس المشرقة"

 

مسقط- الرؤية

منحت حكومة اليابان "وسام الشمس المشرقة – النجمة الذهبية والفضية" لسعادة محمد بن علي بن ثاني الخصيبي سفير السلطنة السابق في اليابان، وذلك تقديرًا لمساهماته المتميزة في تعزيز علاقات الصداقة بين السلطنة واليابان.

وأقُيمت مراسم تقليد الأوسمة بالقصر الإمبراطوري بالعاصمة طوكيو؛ حيث قام رئيس وزراء اليابان شينزو آبي بتسليم الوسام والشهادة لسعادة محمد الخصيبي، الذي حظي مع باقي الحاصلين على الوسام بمقابلة صاحب الجلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان. وعمل سعادة محمد الخصيبي سفيرًا للسلطنة لدى اليابان خلال الفترة من 1992 إلى 2000م، وخلال فترة عمله التي امتدت لثماني سنوات ونصف السنة، ساهم في تعزيز التفاهم المشترك بين اليابان وسلطنة عمان وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، كما ساهم في الزيارات عالية المستوى والتبادل الثنائي بين البلدين.

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