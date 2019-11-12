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تحت شعار "نأتيكم بالمستقبل الآن"

انطلاق فعاليات ملتقى "عمانتل" للاتصالات.. غدا

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 08:47 ص بتوقيت مسقط

انطلاق فعاليات ملتقى "عمانتل" للاتصالات.. غدا

 

مسقط - الرؤية
تُنظِّم "عمانتل"، غدا، النسخة الثالثة من ملتقاها السنوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تحت شعار "نأتيكم بالمستقبل الآن"؛ بمشاركة أكثر من 350 خبيرا ومختصا في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات من داخل وخارج السلطنة؛ لمناقشة المبادرات الإستراتيجية المتعلقة بتنفيذ خدمات الثورة الصناعية الرابعة بالسلطنة، والنجاحات التي تحققت في هذا الجانب، مع التركيز على إيجاد حلول للتحديات والسلبيات في تطبيق خدمات تكنولوجيا المعلومات وحلول المدن الذكية وتقنيات شبكات الجيل الخامس G5.
ويأتي تنظيم الملتقى بعد النجاح الذي تحقق في النسختين السابقتين، وما تبعه من نجاحات متتالية في هذا الشأن ليعزز الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وإطلاق عدد من الحلول الذكية والمبتكرة في القطاعين العام والخاص على حدٍّ سواء لتطوير الخدمات الحكومية والأعمال التجارية؛ وبالتالي الاستفادة مما توفره تقنيات الثورة الصناعية الرابعة من فرص استثمارية متعددة وتنويع للاقتصاد على وجه الخصوص، وانعكاس ذلك إيجابا على مختلف القطاعات.
ويتناول ملتقى عمانتل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات عددًا من المحاور يُقدمها نخبة من المختصين، ويتمحور الملتقى حول تبادل رؤية التكنولوجيا والاتجاهات من جميع أنحاء العالم وكيفية تفعيل هذه الرؤى حالياً في السلطنة فيما يتعلق بمجال المدن الذكية والتعليم والطاقة، ومناقشة نجاحات وتحديات السوق الحالية والمبادرات الإستراتيجية المتعلقة بتنفيذ تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السلطنة. ويستعرضُ الملتقى عددا من التجارب الناجحة للخدمات الرقمية التي قدمتها عمانتل للمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص ودور الشركة في النهوض بالتحول الإلكتروني بالسلطنة.

 

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