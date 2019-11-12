حملة توعوية لاستزراع شتلات أشجار اللبان

صلالة - الرؤية

وقَّعتْ جمعية البيئة العُمانية مذكرةَ تفاهم مع شركة نيلز يارد ريميديز -العلامة التجارية الرائدة في مجال ابتكار مستحضرات الجسم والبشرة العضوية- لإطلاق حملة لتوعية المجتمع بأهمية أشجار اللبان، واستزراع شتلاتها، وضرورة الحفاظ عليها.

وانطلقتْ المبادرة من ولاية سدح؛ حيث تم توزيع أكثر من 500 شتلة من أشجار اللبان، على المزارعين وأفراد المجتمع وطلاب من 9 مدارس محلية. ومن المقرر أن تقُام حملة استزراع أخرى قريبا في ولاية مرباط.

وقالت سوزان كورتيس مديرة الصحة الطبيعية في نيلز يارد ريميديز: جاءت المبادرة لتعكس التزامنا طويل الأجل تجاه المجتمع العُماني، وجهودنا لتوظيف الخبرات المحلية في هذا المجال لحصاد "ذهب عُمان الأبيض" بطرق مُستدامة بيئيًّا لتعزيز الاقتصاد العُماني. ولا شك أنَّ السلطنة تُعد مثالاً يُحتذى في الاستدامة الزراعية، ويأتي تعاوننا مع جمعية البيئة العُمانية كنقطة انطلاق لتشجيع الممارسات المسؤولة بيئيًّا.

من جانبه، قال الدكتور حمد بن محمد الغيلاني مدير شؤون المجتمع والتوعية البيئية لجمعية البيئة العُمانية: تشهد أعداد أشجار اللبان تناقصاً كبيراً بسبب الرعي الجائر، والآفات الحشرية، وأساليب حصادها غير المستدامة. ومن أجل الحفاظ على هذه الأشجار والتنوع البيئي التي تتميز به السلطنة، نلتزم بمواصلة جهودنا لتمكين المجتمعات من أجل المشاركة في جهود صون هذه الموارد الطبيعية القيمة بكل السُّبل الممكنة.

يُشار إلى إطلاق جمعية البيئة العُمانية مبادرة "استدامة حصاد محصول اللبان" في 2010، ضمن جهودها الدؤوبة للحفاظ على هذا الكنز العماني. وركزت المبادرة على الوصول للطريقة المثالية لحصد كميّة مستدامة من أشجار اللبان من دون إيذائها. وتحظى هذه الشجرة بمكانة مرموقة في السلطنة، وجنوب اليمن وشمال الصومال، وتمثل مصدرًا مهمًّا للدخل وموروثاً ثقافيًّا أصيلاً للشعب العُماني.