"آرا للبترول" تدعم أحد مقاعد برنامج "الزبير" للدعم المباشر



مسقط - الرؤية

جدَّدتْ شركة آرا للبترول تبنيها لأحد مقاعد برنامج الدعم المباشر في دورته السادسة، التابع لمركز الزبير للمؤسسات الصغيرة؛ وذلك للسنة الثانية على التوالي.. ووقع الاتفاقية نيابة عن مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة: هاني بن محمد الزبير رئيس مجلس إدارة مجموعة الزبير للسيارات وعضو مجلس إدارة موسسة الزبير، فيما وقعها نيابة عن آرا للبترول: سلطان الغيثي الرئيس التنفيذي للشركة، خلال حفل إطلاق الدورة السادسة للبرنامج مؤخرا.

ومن خلال تبني آرا للبترول لهذا المقعد، ستقدِّم الخبرات وفرص تطوير الأعمال، إضافة لمنحة مالية يتم صرفها في مجال تطوير المشروع. وقد تبنت آرا للبترول في النسخة الماضية للبرنامج مقعد حسن اللواتي صاحب مؤسسة روف للمغامرات والمختصة بسياحة المغامرات، وحققت مؤسسة روف للمغامرات نموا وتطورا ملحوظا خلال السنة الماضية.

وقال سلطان الغيثي إنَّ تبني شركة آرا للبترول لمقعد برنامج الدعم المباشر للعام الثاني على التوالي يأتي بعد النجاح الذي حققه تبني آرا للبترول لمقعد حسن اللواتي الذي استطاع تحقيق العديد من الإنجازات في قطاع السياحة، مشيرا إلى أنَّ شركة آرا للبترول في إطار مسؤوليتها المجتمعية تتبنى مقعد برنامج الدعم المباشر لإيجاد مشاريع قادرة على الاستمرار والعطاء.

من جانبه، قال حسن اللواتي مؤسس شركة روف للمغامرات: أشكر مؤسسة الزبير وآرا للبترول على دعمهم المستمر. ولقد أسهم الدعم المقدم من الشركة في تعزيز تواجدي في السوق المحلي والخارجي؛ حيث أسهم مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة في تسهيل توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع عدد من المؤسسات المختصة بقطاع السياحة خارج السلطنة؛ مما أسهم في توسيع حصتنا السوقية.

وقال محمد بن مبارك الحسني رئيس الاتصالات والعلاقات الخارجية في مؤسسة الزبير والمشرف على مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة: سعداء بتجديد آرا للبترول دعمها لبرنامج الدعم المباشر للسنة الثانية على التوالي. ومن خلال هذا التعاون مع شركات القطاع الخاص وهذه الثقة في المركز يتمكن البرنامج من توسيع مجال تأثيره وتقديم خدمات أكبر لأعضائه.