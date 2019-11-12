"إشراقة" تسهم في إنجاح معرض الكتاب بصحار

صحار - الرؤية

دَعمت إشراقة -جناح كيمجي رامداس للتنمية الإجتماعية- معرض الكتاب الذي نظَّمته وزارة التراث والثقافة في صحار بمحافظة شمال الباطنة، ضِمن جهودها الهادفة لتشجيع القراءة في مختلف أنحاء السلطنة.

وافتتح المعرض تحت رعاية سعادة الدكتور حمود بن خلفان الحارثي وكيل وزارة التربية والتعليم، ورعى حفل الختام سعادة الشيخ حمد بن هلال المعمري وكيل وزارة التراث والثقافة للشؤون الثقافية.

وقال نيليش كيمجي عضو مجلس الإدارة في مجموعة كيمجي رامداس: منذ نشأتها، تلتزم "إشراقة" بدعم المبادرات التعليمية والهادفة إلى التشجيع على القراءة والمطالعة، ويأتي دعمنا لمعرض شمال الباطنة للكتاب صحار في نسخته الأولى ترجمةً لهذا الالتزام، وإيماناً منَّا بمسؤوليتنا كمؤسسات القطاع الخاص تجاه تنمية المجتمع وتمكين مختلف الأفراد في السلطنة. ونهنئ وزارة التراث والثقافة على نجاح المعرض الأول ونتمنى لهم دوام التوفيق في المستقبل.

وضمَّ المعرض حوالي 3000 عنوان لمختلف العلوم وشاركت فيه 38 مكتبة من مختلف محافظات السلطنة و6 جهات حكومية. ومن خلال مشاركتها كأحد الرعاة، قدمت إشراقة للأطفال المشاركين والزائرين كتبًا وملصقات. وشكر سعادة الشيخ حمد بن هلال المعمري وكيل وزارة التراث والثقافة للشؤون الثقافية إشراقة على دعمها للمعرض؛ وقال إنَّه يهدف لتمكين كافة أفراد المجتمع من الحصول على الكتب؛ لذلك فنحن سعداء بالنجاح الباهر الذي حققه المعرض والمجموعة الغنية من الإبداعات والإنجازات الباهرة التي احتضنها نتيجة جهود مبذولة من دائرة التراث والثقافة لمحافظة شمال الباطنة. وأتقدم بالشكر الجزيل إلى إشراقة كيمجي رامداس على دعمها المستمر للجهود الداعمة للتعليم والثقافة وتشجيع المجتمع على القراءة، كما أشكر جميع القائمين على المعرض والمنظمين والمساهمين والداعمين من كافة القطاعات.