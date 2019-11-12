الثلاثاء, 12 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
22 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. رياضة
  4. دولي
  5. عرض الخبر

الشلهوب يؤكد قدرة الهلال على التتويج بلقب دوري أبطال آسيا

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 08:39 ص بتوقيت مسقط

الشلهوب يؤكد قدرة الهلال على التتويج بلقب دوري أبطال آسيا

 

الرياض - الوكالات

 شدد محمد الشلهوب نجم نادي الهلال السعودي على أهميّة الاستعداد بأفضل صورة ممكنة قبل خوض مباراة الإياب أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وقال الشلهوب: "الفوز في المباراة الأولى لم يحسم شيء، أنهينا فقط المباراة الأولى، ولا زالت أمامنا المباراة الثانية التي يجب أن نؤدي أفضل ما بوسعنا خلالها، فلم نتوج بأي شيء بعد، ونتمنى أن نتوفق في مباراة الإياب ونحصل على هذه البطولة التي نبحث عنها من فترة طويلة".

وأوضح النجم السعودي البالغ من العمر 38 عاماً: "مباراة الإياب لن تكون سهلة، وسوف تكون صعبة للغاية، لكن يجب أن نحضر أنفسنا بذات الطريقة التي حضرنا بها لمباراة الذهاب".

ويعتبر الشلهوب اللاعب الوحيد في تشكيلة الهلال الذي سبق له التتويج باللقب القاري، عندما فاز الفريق بلقب بطولة الأندية الآسيوية عام 2000، وقد شارك هذه العام في 11 مباراة من أصل 13، وسجل 3 أهداف.

وحقق الفريق السعودي الفوز على أرضه أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني 1- صفر يوم السبت على استاد جامعة الملك سعود في الرياض، في ذهاب الدور النهائي، بهدف سجله أندريه كاريللو هدف الفوز الثمين للهلال في الدقيقة 60 من عمر اللقاء.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم السبت 24 نوفمبر الجاري على استاد سايتاما 2002 في سايتاما.

ويشار إلى أنّ الهلال يمتلك سجلاً مميزاً في المباريات خارج ملعبه هذا العام، حيث حقق الفوز في مباراتين من أصل ثلاث مباريات خارج الرياض في الأدوار الإقصائية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

25 نوفمبر 2017

بالفيديو .. أوراوا الياباني يحطم طموحات الهلال ويتوج بلقب أبطال آسيا

المزيد

19 مايو 2015

الهلال السعودي ضيفًا على بيروزي الإيراني ومواجهة قطرية خالصة في دوري أبطال آسيا

المزيد

04 مارس 2015

السد القطري يواجه الهلال السعودي بأمل تحقيق انتصار طال انتظاره في دوري أبطال آسيا.. اليوم

المزيد

27 مارس 2018

مسقط يواجه نادي عمان في ليلة التتويج بلقب دوري اليد

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بالصور والفيديو: جلالة السلطان يستقبل الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

«البلديات» توقع اتفاقية لإنشاء السوق المركزي للمواشي والمسلخ بالسويق

المحليات - أخبار

وزارة الصحة تدشن المسح الوطني لنواقل الأمراض في محافظة ظفار

المحليات - أخبار

قانون "مزاولة الطب" يحدد ضوابط إجراء "التحويل الجنسي"

المحليات - أخبار

"البحث العلمي" يكرم أصحاب المشاريع الفائزة بـ"جائزة الغرفة للابتكار 2019"

الاقتصاد - محلي

بالصور .. وفاة 6 عمال حاصرتهم مياه الأمطار بمسقط

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بأمطار غزيرة على شمال السلطنة مع بداية تأثيرات المنخفض الجوي

المحليات - أخبار

بدء التأثيرات غير المباشرة للإعصار المداري "مها"

المحليات - أخبار

آخر تطورات العاصفة المدارية "مها".. وظفار تستقبل التأثيرات غير المباشرة لـ "كيار"

المحليات - أخبار

تنبيه ثانٍ حول غزارة الأمطار الرعدية على عدد من محافظات السلطنة

المحليات - أخبار

بالأسماء .. مرسوم سلطاني بتعيين أعضاء مجلس الدولة (فيديو)

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مرسوم سلطاني بتعيين أمين عام لمجلس الشورى

عمان - مراسيم سلطانية

إعلان أسفل الأكثر قراءة