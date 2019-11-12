الشلهوب يؤكد قدرة الهلال على التتويج بلقب دوري أبطال آسيا

الرياض - الوكالات

شدد محمد الشلهوب نجم نادي الهلال السعودي على أهميّة الاستعداد بأفضل صورة ممكنة قبل خوض مباراة الإياب أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وقال الشلهوب: "الفوز في المباراة الأولى لم يحسم شيء، أنهينا فقط المباراة الأولى، ولا زالت أمامنا المباراة الثانية التي يجب أن نؤدي أفضل ما بوسعنا خلالها، فلم نتوج بأي شيء بعد، ونتمنى أن نتوفق في مباراة الإياب ونحصل على هذه البطولة التي نبحث عنها من فترة طويلة".

وأوضح النجم السعودي البالغ من العمر 38 عاماً: "مباراة الإياب لن تكون سهلة، وسوف تكون صعبة للغاية، لكن يجب أن نحضر أنفسنا بذات الطريقة التي حضرنا بها لمباراة الذهاب".

ويعتبر الشلهوب اللاعب الوحيد في تشكيلة الهلال الذي سبق له التتويج باللقب القاري، عندما فاز الفريق بلقب بطولة الأندية الآسيوية عام 2000، وقد شارك هذه العام في 11 مباراة من أصل 13، وسجل 3 أهداف.

وحقق الفريق السعودي الفوز على أرضه أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني 1- صفر يوم السبت على استاد جامعة الملك سعود في الرياض، في ذهاب الدور النهائي، بهدف سجله أندريه كاريللو هدف الفوز الثمين للهلال في الدقيقة 60 من عمر اللقاء.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم السبت 24 نوفمبر الجاري على استاد سايتاما 2002 في سايتاما.

ويشار إلى أنّ الهلال يمتلك سجلاً مميزاً في المباريات خارج ملعبه هذا العام، حيث حقق الفوز في مباراتين من أصل ثلاث مباريات خارج الرياض في الأدوار الإقصائية.