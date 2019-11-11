بالصور والفيديو: جلالة السلطان يستقبل الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي

مسقط- العمانية

استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- ببيت البركة مساء اليوم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة؛ حيث نقل سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية إلى أخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم وتمنياته لجلالته بدوام الصحة والعافية وللشعب العماني مزيدا من التقدم والإزدهار، فيما حمل جلالة السلطان المعظم صاحب السمو الضيف نقل تحياته وتمنياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة وللشعب السعودي الشقيق مزيدًا من التطور والنماء.

حضر المقابلة معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني والوفد المرافق لسمو الضيف.