انطلاق "الأسبوع العالمي لريادة الأعمال" باستعراض التجارب الملهمة تحت شعار "نمو واستدامة"

مسقط – الرؤية

انطلقت أمس في المبنى الرابع بواحة المعرفة مسقط فعاليات "الأسبوع العالمي لريادة الأعمال" تحت شعار (نمو واستدامة)، بتنظيم من المؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن ممثلة في المركز الوطني للأعمال، وبالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة"، تزامنا مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد.

وبدأ حفل الافتتاح بكلمة ناصر بن مبارك المالكي مدير عام المركز الوطني للأعمال، أوضح فيها أن المركز وللعام السابع على التوالي ينظم فعاليات ومناشط الأسبوع العالمي لريادة الأعمال بالتزامن مع 167 دولة حول العالم. ويهدف الأسبوع إلى دعم رواد الأﻋﻤﺎل من خلال تسليط اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ رﻳﺎدة الأﻋﻤﺎل ﻋﺒﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺸﺒﺎب العماني على ﺑﺪء ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ أﻓﻜﺎرﻫﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ إﻟﻰ واﻗﻊ ﻣﻠﻤﻮس؛ ﻣﻤﺎ ﻴُﺴﻬﻢ ﻓﻲ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي للسلطنة.

كما يهدف الأسبوع إلى ﺧﻠﻖ ﻗﻨﻮات ﻟﻠﺤﻮار واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ورﺟﺎل الأﻋﻤﺎل وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ، وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ السلطنة ﻟﺘﻜﻮن أﻛﺜﺮ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﻋﻨﺪﻫﺎ اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ الأﺳﻮاق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، وﺪﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﻴﺸﻲ للأفراد، وخلق اﻟﻮﻋﻲ ﺣﻮل رﻳﺎدة الأﻋﻤﺎل وأﻫﻤﻴﺘﻬﺎ، إلى جانب دعوة أصحاب القرار من القطاعين العام والخاص، ورواد ورائدات الأعمال، ورجال وسيدات الأعمال، وطلاب الجامعات والكليات، وموظفي التوجيه المهني في المدارس، وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم رﻳﺎدة الأﻋﻤﺎل وﻣﻤﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ أﻓﻜﺎر ﺗﺠﺎرﻳﺔ وﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ.

وأشار المالكي إلى أن المركز الوطني للأعمال الذي دشنته "مدائن" عام 2013 يعد حاضنة رئيسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، من خلال تقديمه للدعم الفني والإداري واللوجستي والتوعوي للمشاريع الناشئة والأفكار المبتكرة بغية الوصول لمشاريع ذات نفع اقتصادي وقيمة مضافة للبلاد.

وشارك في حفل الافتتاح رائد الأعمال فارس العلمي، كمتحدث رئيسي، وقدّم نبذة عن مسيرته الشخصية في عالم ريادة الأعمال، موضحا أنّه مُدرّب في مجال ريادة الأعمال ومُختصّ بإنشاء حاضنات المشاريع ومُسرّعات الشّركات الناشئة، وساهم في إطلاق عدّة حاضنات مشاريع، ودرّب وقدّم استشارات لأكثر من 1000 شركة ناشئة في كل من الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا، وآسيا والأمريكيتين.

وتضمن حفل الافتتاح استعراض قصة نجاح رائد الأعمال المهندس حسام بن سليمان السليماني في عالم ريادة الأعمال منذ تخرجه من جامعة السلطان قابوس عام 2006م بتخصص الهندسة المدنية، ومتابعته طلب العلم والحصول على شهادة معتمدة في إدارة المشاريع من المعهد الأمريكي بإمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب شهادات أخرى في نفس المجال مع خبرات عملية لعدة سنوات بالقطاعين العام والخاص.

كما شهدت الفعالية استعراض تجربة مجموعة تاول منذ بداية مشوارها وحتى نموها واستدامتها في السوق، وقالت عبير بنت رياض سلطان، مدير تجاري بشركة انهانس تاول إن شركة دبليو جي تاول تأسست في 1866، وهي واحدة من أقدم الشركات العائلية في السلطنة ومنطقة الخليج العربي، وتتكون المجموعة من سبع مجموعات.

وتتواصل اليوم الثلاثاء الفعاليات بعقد جلسة "مشورة" في مقر حاضنة "ريادة"، وتستضيف مجموعة أسياد وبعض المؤسسات المندرجة تحتها للحديث حول استدامتها وفرصها المتاحة لرواد الأعمال. وتساهم هذه المبادرة في زيادة وعي أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحتضنة بمجال ريادة الأعمال، بينما سيجري تنظيم حلقة عمل غدا الأربعاء حول "استدامة المشاريع الناشئة في السلطنة" يديرها ويليام كرو، مؤسس شركة الحلول الملهمة.

وينظم المركز الوطني للأعمال في الأيام الثلاثة المتبقية (الخميس والجمعة والسبت)، وللعام الثالث على التوالي، برنامج "Startup weekend " العالمي بهدف تحفيز الشباب للانطلاق في عالم ريادة الأعمال، وقد بدأ تنظيمه في أكثر من 140 دولة منذ العام 2009، وينطلق البرنامج في 14 من نوفمبر عند الساعة الخامسة مساء في واحة المعرفة مسقط بالمركز الوطني للأعمال ويستمر حتى مساء السبت الموافق 16 نوفمبر.