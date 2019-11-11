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"الزراعة" توثق 9 سلالات محلية في شبكة الموارد الوراثية الحيوانية

الإثنين 11 نوفمبر 2019 08:31 م بتوقيت مسقط

"الزراعة" توثق 9 سلالات محلية في شبكة الموارد الوراثية الحيوانية

مسقط - الرؤية

قامت وزارة الزراعة والثروة السمكية بتسجيل وتوثيق 9 أنواع من السلالات الحيوانية المحلية في موقع الشبكة العربية للموارد الوراثية الحيوانية التابع للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، حيث تعد السلطنة مع شقيقتها المملكة العربية السعودية الدولتان الخليجيتان الوحيدتان اللتان قامتا بتسجيل وتوثيق عدد من السلالات الحيوانية المحلية.

ويأتي الإجراء انطلاقا من الأهمية التي توليها السلطنة ممثلة في وزارة الزراعة والثروة السمكية بالموارد الوراثية الحيوانية والحفاظ عليها كونها مستودعا جينيا للعديد من الصفات المرغوبة في عمليات التحسين الوراثي، وهي إحدى الثروات الوطنية ذات القيمة الاستراتيجية والاقتصادية.

وقال المهندس عبدالله بن ربيع الوائلي، رئيس محطة البحوث الحيوانية بوادي قريات والمنسق الوطني للشبكة العربية للموارد الوراثية النباتية إنّ السلالات المحلية تمتلك العديد من الصفات المميزة مثل التأقلم الجيد مع العوامل البيئية والمناخية، والأداء المتميز تحت الظروف القاسية، ومقاومة الأمراض، والعديد من الصفات التناسلية المتميزة، ومن أجل ذلك وجب صون هذه السلالات والمحافظة عليها وتحسينها بغية الاستخدام المستدام لها، لذلك قامت الوزارة بتسجيل وتوثيق تسعة أنواع من السلالات المحلية وهي (سلالة ماعز الجبل الأخضر وسلالة ماعز الباطنة وسلالة الضأن العماني وسلالة الماعز الظفاري وسلالة الماعز الجبالي وسلالة الماعز الصحراوي وسلالة ماعز صحراوي مسندم، إضافة إلى سلالات أبقار شمال السلطنة وأبقار جنوب السلطنة) ويشمل التسجيل التوثيق المظهري والوراثي للسلالات المذكورة.

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