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مناقشة مستجدات مشروع محطة عبري للطاقة الشمسية

الإثنين 11 نوفمبر 2019 08:30 م بتوقيت مسقط

مناقشة مستجدات مشروع محطة عبري للطاقة الشمسية

عبري – الرؤية

ترأس سعادة الشيخ محافظ الظاهرة أمس اجتماعا لمناقشة آخر مستجدات مشروع محطة كهرباء عبري لتوليد الطاقة الشمسية بحضور سعادة الشيخ والي عبري وعدد من مديري المؤسسات الحكومية والمعنيين بالشركة المنفذة.

وتخلل الاجتماع عرض مرئي حول المشروع الذي يعد من المشاريع الضخمة في مجال توفير الطاقة البديلة والذي تنفذه شركة اكوا باور بإشراف من الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه – إحدى شركات مجموعة نماء - ومن المرجح أن يبدأ العمل تجاريا في المشروع في منتصف عام 2021م بقدرة إنتاجية تصل إلى 500 ميجا واط (تزويد حوالي 33000 ألف منزل بالطاقة) وبتكلفة تصل إلى حوالي 350 مليون دولار.

ويعد المشروع نقلة نوعية في مشاريع الطاقة النظيفة بالمنطقة وسيعمل على الحد من الانبعاث الكربونية بحوالي 340000 طن/سنويا وسيعزز توجه السلطنة إلى الطاقة البديلة.

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