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وفد "الغرفة" يشارك في اجتماعات "اتحاد الغرف" بالمنامة

الإثنين 11 نوفمبر 2019 08:27 م بتوقيت مسقط

وفد "الغرفة" يشارك في اجتماعات "اتحاد الغرف" بالمنامة

مسقط - الرؤية

شاركت غرفة تجارة وصناعة عمان أمس في اجتماعات الدورة 130 لمجلس اتحاد الغرفة العربية بالمنامة، ممثلة بوفد برئاسة راشد بن عامر المصلحي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة للشؤون الإدارية والمالية، وبعضوية أعضاء من مجلس إدارة الغرفة والرئيس التنفيذي للغرفة.

وناقش الاجتماع مستقبل الاقتصاد العربي في ظل التطورات الاقتصادية المالية، وشهد التصديق على قرارات وتوصيات أعمال الدورة 129 من اجتماعات المجلس، كما تمّ الاطلاع على ما تم تنفيذه من قرارات وتوصيات، والاطلاع على تقرير اللجنة المالية ومناقشة مشروع الموازنة التقديرية للاتحاد لعام 2020.

واطلع الاجتماع على أعمال لجنة شؤون الغرفة المشتركة للاتحاد، كما ناقش مشاركته بأعمال المؤتمر العربي السابع للاستثمار في الأمن الغذائي بالفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي سيعقد خلال يومي 11 و12 ديسمبر.

واستعرض الاجتماع تقرير ندوة المديرين والأمناء العامين والمسؤولين التنفيذيين للغرف العربية والغرف المشتركة، وعقدت الندوة في برلين في سبتمبر الماضي، كما تم استعراض تقرير الاجتماع التنسيقي، وتطرق الاجتماع إلى مناقشة شؤون الغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة.

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