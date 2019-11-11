نجوى كرم ومروان خوري في دار الأوبرا السلطانية.. الخميس والجمعة

مسقط - الرؤية

تُحيي الفنانة اللبنانية نجوى كرم حفلًا غنائيًّا بدار الأوبرا السلطانيّة، تغني به أحلى أغانيها برفقة الموسيقار اللبناني المعروف وعازف البيانو مروان خوري، الذي سيقدِّم أجمل أغانيه المعروفة، وسترافقهما الأوركسترا السيمفونية السلطانية العُمانية، وتتحف الحضور بعدد من معزوفاتها الرائعة، وذلك يومي الخميس والجمعة 14-15 نوفمبر في تمام 7:00 مساءً.

وانطلقت الفنانة اللبنانية المحبوبة نجوى كرم التي جذبت الجمهور وأسرتهم بصوتها الجبلي القوي، في الغناء في فترة ثمانينيات القرن العشرين. وفي العام 1985، شاركت في برنامج "ليالي لبنان"، وحصلت على الميدالية الذهبية. أما الموسيقار اللبناني المعروف مروان خوري؛ فهو مطرب، وكاتب وملحن، ألف ولحن أعمالا لكبار الفنانين؛ مثل: ماجدة الرومي، وصابر الرباعي، ونوال الزغبي، وأصالة نصري، ونجوى كرم، وفضل شاكر، وإليسا، وكارول سماحة، وميريام فارس. ودرس خوري العزف على البيانو، ومنذ أن كان في السابعة من عمره شارك في حفلات فنية، وقاد فرقة برنامج "ليلة حظ" مع المخرج سيمون أسمر.