السلطنة تشارك في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بنيروبي

مسقط – الرؤية

تشارك السلطنة في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية «الإسراع في تحقيق الوعد»، والذي ينطلق اليوم (الثلاثاء 12 / 11 /2019م) في العاصمة الكينية نيروبي، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، ولذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة منها الحصول على الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، والحصول على التمويل المالي لدعم برنامج المؤتمر والحفاظ على ما تمَّ تحقيقه، وإنهاء العنف الجنسي والممارسات الضارة، إلى جانب دعم الحق في الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية.

ويرأس وفد السلطنة المشارك في المؤتمر سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، وعضوية مسؤولين من وزارتي: التنمية الاجتماعية، والصحة، والمجلس الأعلى للتخطيط، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وجمعية المرأة العمانية بمسقط.