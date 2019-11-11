انطلاق الملتقى العلمي الأول بكلية العلوم الصحية بمشاركة 130 مختصا

مسقط – الرؤية

انطلقت بكلية عمان للعلوم الصحية الملتقى العلمي الأول، والذي نظمته لجنة البحوث وخدمة المجتمع بالكلية، أمس الإثنين وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن طالب الهنائي، وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط، بمشاركة 130 مشاركا من أعضاء هيئة التدريس وخريجي الكلية، بالإضافة لعدد من الكوادر الطبية من مختلف المستشفيات الحكومية.

ويهدف الملتقى إلى زيادة الوعي لدى المشاركين برؤية 2050 للبحوث الصحية وتعريفهم بدور وأنشطة لجنة البحوث وخدمة المجتمع بالكلية واطلاعهم بأحدث المقالات البحثية المنشورة مؤخرًا، وإثراء التعاون البحثي بين التخصصات الصحية المختلفة.

بدأ برنامج الملتقى بكلمة ترحيبية ألقاها الدكتور عادل سليمان مساعد العميد للبحوث وخدمة المجتمع أشار فيها عن دور وإنجازات لجنة البحوث بالكلية.

من جانبه أشاد الدكتور مصطفى بن فهمي بن محمد عميد الكلية، في كلمته، بالنشاط البحثي والباحثين بالكلية.

وتحدثت الدكتورة عذراء المعولية الملتقى مديرة مركز الدراسات والبحوث بوزارة الصحة تحدثت عن نظرة البحوث الصحية في السلطنة لـ 2050.

وتضمن برنامج الملتقى على عروض ومناقشة الأبحاث المقدمة خلال الملتقى العلمي، وعرض ومناقشة نتائج مجموعة من الأبحاث الحديثة التي تمّت في الكلية وفروعها، حيث تمّ تقديم عشرة عروض تقديمية شفهية وخمس عشرة ملصقا.