الإثنين, 11 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
25 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

انطلاق الملتقى العلمي الأول بكلية العلوم الصحية بمشاركة 130 مختصا

الإثنين 11 نوفمبر 2019 07:35 م بتوقيت مسقط

انطلاق الملتقى العلمي الأول بكلية العلوم الصحية بمشاركة 130 مختصا

 

مسقط – الرؤية

انطلقت بكلية عمان للعلوم الصحية الملتقى العلمي الأول، والذي نظمته لجنة البحوث وخدمة المجتمع بالكلية، أمس الإثنين وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن طالب الهنائي، وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط، بمشاركة 130 مشاركا من أعضاء هيئة التدريس وخريجي الكلية، بالإضافة لعدد من الكوادر الطبية من مختلف المستشفيات الحكومية.

ويهدف الملتقى إلى زيادة الوعي لدى المشاركين برؤية 2050 للبحوث الصحية وتعريفهم بدور وأنشطة لجنة البحوث وخدمة المجتمع بالكلية واطلاعهم بأحدث المقالات البحثية المنشورة مؤخرًا، وإثراء التعاون البحثي بين التخصصات الصحية المختلفة.

بدأ برنامج الملتقى بكلمة ترحيبية ألقاها الدكتور عادل سليمان مساعد العميد للبحوث وخدمة المجتمع أشار فيها عن دور وإنجازات لجنة البحوث بالكلية.

من جانبه أشاد الدكتور مصطفى بن فهمي بن محمد عميد الكلية، في كلمته، بالنشاط البحثي والباحثين بالكلية.

وتحدثت الدكتورة عذراء المعولية الملتقى مديرة مركز الدراسات والبحوث بوزارة الصحة تحدثت عن نظرة البحوث الصحية في السلطنة لـ 2050.

وتضمن برنامج الملتقى على عروض ومناقشة الأبحاث المقدمة خلال الملتقى العلمي، وعرض ومناقشة نتائج مجموعة من الأبحاث الحديثة التي تمّت في الكلية وفروعها، حيث تمّ تقديم عشرة عروض تقديمية شفهية وخمس عشرة ملصقا.

 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

20 أكتوبر 2018

محاضرة عن الابتزاز الإلكتروني بكلية العلوم الصحية

المزيد

04 فبراير 2019

التوعية بمرض السرطان بكلية العلوم الصحية

المزيد

12 ديسمبر 2018

تخريج الدفعة الأولى من حملة البكالوريوس بكلية العلوم الصحية بشمال الشرقية

المزيد

20 أبريل 2016

150 مختصا يناقشون آلية قياس العائدات التدريبية في "الملتقى الأول للتقييم".. و6 أوراق عمل تثري الحدث

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

«البلديات» توقع اتفاقية لإنشاء السوق المركزي للمواشي والمسلخ بالسويق

المحليات - أخبار

قانون "مزاولة الطب" يحدد ضوابط إجراء "التحويل الجنسي"

المحليات - أخبار

"البحث العلمي" يكرم أصحاب المشاريع الفائزة بـ"جائزة الغرفة للابتكار 2019"

الاقتصاد - محلي

بالصور .. وفاة 6 عمال حاصرتهم مياه الأمطار بمسقط

المحليات - أخبار

بسبب الأمطار.. وفاة مواطن بالرستاق واستمرار عمليات الإنقاذ لـ 6 عمال بالسيب

المحليات - أخبار

تنبيهات بإخراج المركبات من مجاري الأودية .. وإنقاذ 3 أشخاص بالرستاق

المحليات - شرطة

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بأمطار غزيرة على شمال السلطنة مع بداية تأثيرات المنخفض الجوي

المحليات - أخبار

بدء التأثيرات غير المباشرة للإعصار المداري "مها"

المحليات - أخبار

آخر تطورات العاصفة المدارية "مها".. وظفار تستقبل التأثيرات غير المباشرة لـ "كيار"

المحليات - أخبار

بالأسماء .. مرسوم سلطاني بتعيين أعضاء مجلس الدولة (فيديو)

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تنبيه ثانٍ حول غزارة الأمطار الرعدية على عدد من محافظات السلطنة

المحليات - أخبار

مرسوم سلطاني بتعيين أمين عام لمجلس الشورى

عمان - مراسيم سلطانية

إعلان أسفل الأكثر قراءة